春秋筆｜盛光祖是盛宣懷的曾孫嗎？

退休六年後，中國鐵道部末任部長、鐵路總公司首任總經理盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，目前正配合中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

在中國，鐵道部曾被稱為「鐵老大」：既是政府機構，又掌握着鐵路運營，資產總額數萬億元，在過去很長一段時間內，鐵道部還擁有公檢法系統，形成了一個龐大的封閉運行體系。因此，曾有人形容鐵道部為「最後一個計劃經濟堡壘」。

鐵道部改革，1980年代就開始啟動，當時的鐵道部、交通部甚至搬到同一棟樓裏，但最後仍未合併。2008年，中國設立交通運輸部，民航總局、國家郵政局等部門劃歸交通運輸部管理，但鐵道部依然保留。

2011年，時任鐵道部長劉志軍因貪腐落馬，盛光祖接任鐵道部長。

當時網上盛傳，一百年前的1911年，辛亥革命爆發，那一年剛剛開始，大清帝國突然罷免鐵路總局局長（相當於鐵道部長）梁士詒的職務，由盛宣懷接任。一百年後，鐵道部長劉志軍落馬，盛光祖接任鐵道部長。

2013年，在中國國務院新一輪「大部制改革」中，鐵道部最終被撤銷，一分為三。鐵道部擬訂鐵路發展規劃和政策的行政職責劃入交通運輸部；組建國家鐵路局，由交通運輸部管理，承擔鐵道部的其他行政職責；組建中國鐵路總公司，承擔鐵道部的企業職責。

作為末任鐵道部長，已經64歲的盛光祖華麗轉崗，出任中國鐵路總公司首任總經理。當時網上又傳，盛光祖是盛宣懷的曾孫，而盛宣懷也是清朝末任鐵道部長。

作為晚清洋務運動的核心人物，中國近代工商業的拓荒者，盛宣懷在實業、教育、慈善等領域的多項事業均有建樹，被譽為「中國實業之父」和「中國商父」，一生創造了近代11項「中國第一」。1911年初，盛宣懷在郵傳部大臣任內，與四國銀行團簽訂湖廣鐵路借款合同，激起鐵路風潮，成為辛亥革命導火線。武昌起義爆發後，盛宣懷被清廷革職。

盛光祖和盛宣懷雖然同姓，但盛光祖是江蘇江寧人，盛宣懷是江蘇武進人，江寧屬南京管，武進屬常州管，兩人籍貫不同，盛光祖應該不是盛宣懷的曾孫。

另外，盛宣懷也不是清朝末任鐵道部長，他好像未擔任過清朝鐵路總局局長職務。

1896年，大清帝國在改革開放進程中，成立中國鐵路總公司，盛宣懷出任總辦(總經理)。1905年設立鐵路總局後，鐵路總公司被撤銷。1906年，大清帝國設立郵傳部，管理郵政、船政、鐵路、電政等事務，鐵路總局為郵傳部所屬機構。

至於網傳鐵路總局局長梁士詒被撤，由盛宣懷接任，其真相卻是，時任郵傳部大臣盛宣懷，撤銷了郵傳部鐵路總局局長梁士詒的職務。