中共二十大｜三大「70後」明星今何在

3月末，中共密集補缺地方專職副書記多人。按通常邏輯，這一崗位將是地方順位接班或者異地接班的第一人選來源，而中共此時的安排便帶有強烈的鋪墊二十大換屆的意味。

上海市委秘書長諸葛宇傑（1971年5月出生）今次履新上海專職副書記，成為中共政壇首位「70後」地方專職副書記。

當年，諸葛宇傑與同樣由上海政壇崛起的「70後」地方常委時光輝（1970年1月）、轉戰湘贛黔多地的劉捷（1970年1月）並稱「70後」的三大政治新星。

相對與之後「70後」大軍躋身副部級的年齡普遍在50歲左右，他們起步更早，45歲左右便步入副部級行列，時光輝43歲升任上海副市長，而劉捷和諸葛宇傑均為46歲。

另外，除此3人外，前中紀委書記王岐山大秘周亮（如今已貴為銀保監會副主席）躋身副部級時也才44歲，不過限於篇幅和其本人的仕途路徑，在此不做介紹。

時光輝在3人資歷最老，不過自從其2018年從上海外放，履新貴州省委常委、政法委書記後便一直沒「挪窩」，料在中共二十大前後獲重新安排。

至於劉捷，相對於其他人資歷最為豐富，早年從北京科技大學冶金系畢業後調入湘潭鋼鐵公司，2008年在湘潭鋼鐵公司總經理任上「棄商從政」，輾轉湖南、江西。2018年劉捷與時光輝雙雙入黔，成為當時貴州省委常委班子中僅有的兩位「70後」，劉捷排名在時光輝之後。

然而，3年後，劉捷已先行離開貴州，於2021年12月接棒已經落馬的周江勇，主政浙江省會杭州，仕途可謂一片光明。

自2010年後，3人杭州市委書記「位極人臣」，黃坤明離開杭州後高升中宣部部長、常務副部長，如今貴為中央政治局委員兼任中宣部部長；繼任者龔正則由山東省長南下上海主政，同樣給人無限遐想空間；接下來的趙一德，離開杭州後在河北專職副書記任上過渡兩年於2020年入陝主政，成為當時最年輕的地方政府「一把手」。而周江勇在落馬前，也曾被外界看好。

諸葛宇傑在3人中年齡最小，「入常」最晚，且至今從未離開過上海政壇，具有相當傳統的「海派」官員特徵，但是，這絲毫沒有影響他的晉升速度。

從市委常委中地位最低的秘書長，一躍晉級到上海灘第三號實權人物，全國最年輕的地方專職副書記，3人中距離正部級一步之遙的人，可謂極為罕見。

諸葛宇傑晚發而早至，對時光輝、劉捷實現了快速「超車」。同時，上海不同於其他省市區，專職副書記的含金量當然要更高一些。在此之前廖國勳、尹弘、於紹良3人專職副書記都異地調任正部級，或主政一方或執掌人民日報這樣的要害單位，諸葛宇傑前路如何不言自明。

當然，更重要的是，此次諸葛宇傑上位，正值中共二十大換屆前夕，這就平添了幾分連鎖佈局、提前鋪墊的色彩。

諸葛宇傑這些光環背後顯然有強大的推力。

從2016年7月任上海市委副秘書長、辦公廳主任，諸葛宇傑的仕途經歷與陳良宇、韓正、楊雄、尹弘等人的經歷極為相似，先後服務過韓正、李強兩任上海市委書記。這段經歷顯然是最直接的。