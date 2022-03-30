中共政治局會議敲定　應勇「進京」夢碎

3月28日，中共中央政治局會議召開。然而，新華社、央視等官方媒體的報道極為特別，顯示此次會議不同尋常。

中央政治局會議為月度例行會議，當天晚間，央視晚19時新聞聯播頭條報道，但僅以不到半分鐘時長模糊提及討論「近期有關工作」，並披露經習近平提議會前為東航空難遇難者默哀。

既無字幕，更無畫面。事實上，對於中央政治局會議的一般報道，央視新聞聯播基本不會播出畫面，但是新華社通稿會完全以字幕形式出現。

這一操作完全不同於以往的安排。

中央政治局會議為中共25人高級會議，一般每月月底召開，也可以視具體日程安排增加，但基本保證每月至少一次會議。

對於會議內容，一般會提前擬定明確主題，比如2月25日主題為討論國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第五次會議審議的《政府工作報告》稿，1月24日為審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》《信訪工作條例》。

而如此次中央政治局會議以討論「近期的有關工作」為主題，經檢索遍尋十八屆、十九屆歷次中央政治局會議，從未出現過。

這或許表明此次中央政治局會議主題相當敏感，或近期不宜對外報道。

有觀點認為此次會議不同於以往，是在下午召開，節目處理起來時間不充足，但這顯然是低估了央視的直播能力和素材處理能力。

官方媒體沒有披露此次會議是否「研究了其他事項」，自然不了解是否涉及對省部級正職官員的任免。

不過，29日隨即證實，湖北、青海、寧夏同步換帥，尤其是此前「入京」呼聲最高的湖北省委書記應勇此次「因為年齡原因」卸任，由住建部部長王蒙徽空降接班，令外界多少有些意外。

此前，外界判斷，應勇為政法出身的「之江系」，早年在浙江由一名普通的派出所辦事員做到浙江省高院院長的高位，實屬不易。而此後，他轉戰上海主政，2020年又臨危受命應對湖北新冠疫情立功，被外界普遍看好未來仕途。

甚至有傳言稱，他可能打破多年以來的慣例執掌中央政法委——從周永康到孟建柱再到郭聲琨，這些年來幾乎均是由時任公安部部長升任。

然而，此次中央政治局會議一錘定音「應勇同志因年齡原因不再擔任省委書記職務」（1957年出生），宣告其仕途到此為止。應勇最終未能實現仕途的更進一步，實屬可惜。

根據報道，官方宣佈消息之前一天（也即中央政治局會議召開當天），應勇已不在湖北露面。當天，湖北省人大常委會召開會議，兼任省人大常委會主任的應勇沒有露面，而是委託省人大常委會常務副主任王玲主持的會議。