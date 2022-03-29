人事變動｜接替應勇　住建部長王蒙徽任湖北省委書記

撰文：蘇子牧
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中共人事繼續調整，據新華社3月29日報道，住建部長王蒙徽任湖北省委委員、常委、書記，應勇不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。

原湖北省委書記應勇。（中國網）

資料顯示，應勇出生於1957年11月，浙江仙居人，他曾歷任浙江省紹興市委常委、政法委書記、公安局局長、黨委書記，浙江省公安廳副廳長、黨委委員，浙江省公安廳副廳長、黨委副書記，浙江省紀委副書記、省監察廳廳長等職。

2005年12月，應勇任浙江省高院黨組書記、代院長、省紀委副書記，次年1月當選為院長。2007年11月， 應勇調任上海市高院黨組書記，2008年1月任上海市高院院長、黨組書記。2013年4月，他任上海市委常委、組織部部長，2014年6月任上海市委副書記、組織部部長，次月卸任組織部部長。2016年9月，任上海市委副書記、常務副市長。

2017年1月，應勇出任上海市市長，2020年2月調任湖北省委書記，2020年6月當選為省人大常委會主任，至此番調整。

王蒙徽則畢業於清華大學，城市規劃與設計專業研究生學歷，擁有工學博士學位，任副教授；曾先後任職廣東、福建、遼寧，2017年任住建部黨組書記、部長，至此番履新。

官方履歷顯示，王蒙徽1960年1月生，江蘇鹽城人。1978年3月，他進入清華大學建築系建築學專業學習，後留校擔任建築系學生工作組副組長、組長，清華大學建築學院院長助理、黨委副書記。

期間，1993年至1995年，王蒙徽掛職擔任廣東省番禺市副市長。1995年8月，王蒙徽正式在廣東省工作，任廣州增城市副市長，後歷任廣州市建設委員會村鎮建設處處長，廣州市城市規劃局副局長、局長，廣州市城市規劃編制研究中心主任，廣州市番禺區委副書記、代區長、區長等職。2004年5月，他由廣州番禺區區長調任汕尾市代市長，後任市長。2008年8月，他任雲浮市委書記。

2011年11月，王蒙徽跨省履新，任福建省副省長，2013年5月任福建省委常委、廈門市委書記。

2016年8月，他再次跨省履新，任遼寧省委常委、瀋陽市委書記，2016年12月任遼寧省委副書記、瀋陽市委書記。2017年5月，王蒙徽調任住房和城鄉建設部黨組書記，次月被任命為部長。

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