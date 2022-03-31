一段女孩的「文化震撼」　何以刺傷台灣的「民主自尊心」

近日一位自小在上海成長的台灣YouTuber「金湯力」，上傳了一部約22分鐘的影片，分享兩年半前她回到台北定居初期，感受到兩個城市在生活方面的「文化震撼」。由於她在片中比較了兩地的生活習慣落差，並提出台北稱不上「大城市」等觀點，引起台媒和輿論的關注，目前該片觀看次數已超過16萬，留言數逼近9,000，不少台灣網友批評「如果中國這麼好，那就乾脆搬回去吧」。



這部名為《上海長大回台兩年，我想說說我的culture shock！》影片，製作者系網名「金湯力」（雞尾酒的一種，台稱「琴通寧」）的台灣女孩，影片細數返台之初感受到的種種「文化震撼」、「科技震撼」與「服務衝擊」，包括在台灣出門要帶錢包和行動電源、固定時間倒垃圾、網購不便且種類少、公交車系統複雜令電子地圖難以發揮作用、行動支付平台過於分散等等；她還指出大陸的餐飲業為了在「大眾點評」取得高分，甚至已經超過了台灣所引以為傲的顧客服務。不過「金湯力」也強調，她並無突顯「台灣不好、上海就好」之意，只是呈現個人實際感受到兩地生活習慣的差異。

據「金湯力」其他影片的說法，她在台灣小學畢業之後，從中學到大學都在上海就讀，上海交通大學畢業後，留在當地工作兩年，「魔都」經歷長達13年；兩年半前回到台北，一邊工作一邊在台灣大學繼續深造。據了解，「金湯力」即曾代表新黨參選台灣總統的財經節目主持人楊世光之姪女，她曾以小編和主持人的身份客串於楊世光節目。大約在一年前，「金湯力」開設「喝吧！金湯力」YouTube頻道，內容主要從時事熱點帶入哲理反思，其中不乏觸及「瞇瞇眼辱華」、「臉書vs.言論自由」、「性別與女權」、「台灣人為什麼不在乎兩岸戰爭」等爭議性話題，訂閲人數超過5萬人。

縱覽這部評價兩極的影片，底下留言者大多為台灣觀眾，意見大致分為三派：一派認為「金湯力」點出了中國大陸快速發展之後的實情；一派批評「金湯力」以高高在上的優越感「吐槽」自己的家鄉；還有一派則認為每個城市都有屬於自身的文化與優點，不能簡單地進行比較。其中獲得點贊數最多的留言系「兩邊最大的差異應該是妳可以儘管拍影片吐槽台灣也不會被抓走」，類似的留言還有「不知道你回台灣有沒有很不習慣，居然不用翻牆幾乎就能瀏覽所有網頁」等等。

事實上，這類話題在台灣並非罕見，特別是兩岸快速交流以及大陸政經影響力崛起之後，台灣與大陸孰進步孰落後的討論，一直是兩岸網路和媒體輿論的熱點之一。然而，不能否認的是，台灣對於該話題背後確實存在着意識形態偏見。例如2020年台灣律師蘇逸修曾在個人臉書（Facebook）表示，台灣國中（陸稱「初中」）地理教科書，不只錯誤陳述大陸工業廢氣隨風吹往日本、美國西部、台灣，其中還將大陸行動支付發達的原因，歸結於「人口多」、「銀行和提款機密度不高」、「部分銀行不開放跨行取款」、「提款機常出現吃卡問題」、「假鈔過多」、「各城市通貨膨脹比率不同」等，不少具有大陸生活經驗的台灣網友也指出這些敍述與實情不符。

台灣中學地理教材中，關於中國大陸行動支付發達原因的論述，包括「假鈔過多」、「銀行提款機密度不均」等。（Facebook@蘇逸修）

除了反映出台灣對大陸的認識充滿想像和誤解，且透過學校教育將偏見傳遞給下一代的問題之外，台灣對於兩岸實力翻轉之後的「解釋」，還包括了將一切問題都上綱到政治體制。「金湯力」影片最受「歡迎」的留言即是一例。「民主」在台灣成為執政官員最好的託詞，一旦遭受質疑或指責時，政府高官往往搬出「台灣民主」優於「大陸獨裁」作為理由，從而回避掉一切的責任；而這股風氣，也在台灣社會瀰漫，「反中愛台」與「自由民主」遮蔽掉了青年低薪、社會矛盾、經濟停滯等種種不公與憤怒，成為台灣始終高居「幸福感」排名領頭羊的不二法門。

當然，這個心態背後更為深層次的因素，來自於兩岸發展翻轉且差距愈拉愈大之後的相對剝奪感，失落與不滿經由政客的民粹主義式「疏導」，從而轉化為對中國大陸的忿恨與厭惡，形成了台灣左翼作家陳映真所形容的「近親憎惡」現象。因此，一部客觀描繪台北與上海雙城生活差異的影片，最終必然成為台灣網友泄憤的箭靶。特別是民進黨政府高官所宣揚的「世界怎麼跟得上台灣」，以及台灣政媒集體將台積電營造出「護台神山」的心理寄託，甚至包括名嘴「吃不起茶葉蛋和榨菜」等推波助瀾，都讓台灣生活在「自我感覺良好」的「小確幸」世界裏。

台衛福部長曾在立法院備詢時表示，台灣的防疫表現「世界怎麼跟得上台灣」。（台灣行政院供圖）

問題在於，無論接不接受、認不認同「金湯力」在影片中的敍述，她在中國大陸成長生活的時期，正是中國大陸經濟與科技實力高速發展的十年，網路與科技創新的結合，不只完全改變了大陸民眾生活的面貌，更對世界帶來了無法迴避的衝擊。此趨勢所帶來的心理不適與焦慮，不僅僅出現在台灣，更是在西方世界蔓延，否則對華科技戰也打不起來。台灣帶有吃味的抗拒是可以理解的，但如果被政治意識形態綁架了本來具備的寬闊視野與心胸，結果眼看執政要員一邊宣稱拒斥大陸文化「入島入户入腦」、一邊卻又用着愛奇藝與抖音小紅書，民眾只能不斷失去正視現實與自我調適的能力，最終「窮得只剩下民主」。這或許是那段影片在口水是非爭論之外，更值得台灣觀看者深思的地方。