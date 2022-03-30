台媒：台灣受美國施壓需展現「自我防衛」決心　或恢復一年徵兵制

台灣國防部長邱國正在台立法院表示，將研議「不修法」延長役期，此言論被台媒解讀為將恢復「一年徵兵制」。而實施這一決定背後的緣由也引發外界揣測。



台媒報道指，目前，上述制度恢復的時間未定，仍待評估。台媒中時新聞網等報道指，台軍方透露，在美方施壓下，台灣政府確定將恢復「一年徵兵制」。

美方一直認為，台灣應展現「自我防衛」的決心，四個月的軍事訓練役期太短，繼施壓台軍強化後備戰力後，美方也要求應延長役期。台軍方表示，正收集整理各界對「恢復一年徵兵案」的意見，尚未定案。

台軍方官員研判稱，對於恢復「一年徵兵制」，台灣政府希望是由下而上，「借俄烏戰事帶動民心，順應『民情』而恢復，而不是讓外界認為是台灣政府主動，由上而下發動」。

《聯合新聞網》分析稱，恢復徵兵的最大困難是，若從四個月軍事訓練役變成一年義務役，消化編制員額擴充為三倍，將成為巨大的負擔。此外，因兵源暴增，外島與重要軍事設施的守備部隊會擴編。若恢復徵兵，台軍編制員額預計將增加4.7萬人，等於擴軍25%。這些人要被安插在什麼職務，所需的硬件物資與軟件訓練要如何在短時間到位，都是大問題。

台軍方官員稱，目前台灣每年徵集約8萬餘名男性進行為期四個月的軍事訓練役，這8萬餘人並不算在21.5萬的兵力員額中，如果恢復徵兵制，就要算進去。