「政法老兵」應勇卸任　湖北「救火」後是去是留前景不明

3月29日，中共密集宣佈一波人事調整，其中尤以湖北省委書記易主引起外界關注。

在執政國務院住建部近5年後，該部部長王蒙徽重回地方，接替應勇出任湖北省委書記。王蒙徽是1960年生人，今年已滿62歲。

據公開資料，從清華大學畢業後，王蒙徽曾在廣東長期任職，後轉至福建省任副省長、省委常委等。2016年北上遼寧，先後任省委常委、省委副書記等職，2017年進京執掌國務院住房城鄉建設部。

應勇則是1957年出生，在今年稍晚時間將屆65歲，達到中共省部級官員的退休年齡。

資料顯示，應勇曾在浙江和上海長期任職，與同樣曾在前述兩地有履職經歷的習近平有長期交集。如2002年至2007年間，習近平歷任浙江代省長、省委書記等職，應勇則在這一時期先後任浙江省公安廳副廳長、省紀委副書記、省高級人民法院院長等。2007年習轉往上海主政，應勇亦在同期往上海市高院出任院長。

再之後，習上赴中央，應勇則在上海逐步上升。中共十八大後，歷任上海市委常委、市委副書記、市長等職。2020年初湖北省爆發新冠疫情，應勇在當年2月被急調湖北人省委書記，彼時被視為「救火」。

武漢疫情一度在湖北引發政壇動盪。（多維新聞）

此外，應勇還是中共高級政壇中少見的具有法學背景的官員，與現任中國最高人民法院院長周強同為法學碩士，且其在地方省份的任職經驗集中在公檢法領域，長達數十年，外界稱之為「政法老兵」。

也因上述經歷，應勇長期為人事觀察者們所關注，被視為中共政法系統內有力的競爭者。特別是十九大後，曾盛傳其有可能執掌最高人民法院或履職中央政法委等消息。

故而此番應勇卸任湖北，外界同樣生出類似猜測。考慮到現任中央政法委書記的郭聲琨已經68歲，不少聲音認為應勇或有接掌中共「刀把子」的可能。

不過，同樣在3月29日，另一則消息令上述推測的可信度有所下降。

當天中國官媒新華網對應勇的人事消息進行報道，特別稱「據悉，應勇同志因年齡原因不再擔任省委書記職務。」

這似乎暗示應勇將屆滿退休，循慣例往二線任職。如應勇仍有上升可能，則官方媒體大概率不會作如此表述。

值得注意是，在人事觀察者們看來，應勇並非中央政法委書記的唯一有力人選，同樣曾在浙江有長期工作經驗的陳一新早他4年已進入政法委，且比應勇還小兩歲。2018年，陳一新由湖北省委副書記調任中央政法委秘書長，就職期間，陳公開露面頗頻。

但此類推測都只是基於已有事實的初步判斷，在應勇最終的去向明朗之前，不論是退休或是高升都在未定之天。畢竟，中共打破人事陳規已不乏先例了。