李克強一月內三次發聲　豐縣被拐婦女案已觸動高層發力

中國國務院反拐部際聯席會議電視電話會議3月29日在北京召開，中國最高法、最高檢、公安部、民政部、國家衛生健康委、全國婦聯等多個部委負責人出席。



中國國務院總理李克強此次會上再次批示強調：打擊治理拐賣人口事關家庭幸福、社會安寧。李克強痛斥「拐賣人口傷天害理，對涉案犯罪分子要堅決緝拿歸案、繩之以法。」並要求各級政府和各有關部門要「堅持綜合施策，打防結合、標本兼治，整合各方面資源，健全反拐長效機制」並警告要「對漠視群眾利益的嚴重失職失責行為要嚴肅追責」。

這是李克強一個月內第三次在公開場合回應「豐縣八孩母親事件」。此前3月5日的中國人大會議上，李克強宣讀的政府工作報告就表示，要「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益。」其後3月11日兩會閉幕後的中外記者見面會上，李克強曾再次主動回應近期輿論關切的「豐縣八孩母親事件」，並稱「我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。」

李克強的三次嚴厲表態，讓輿論期待「豐縣八孩母親事件」成為推動中國法治進步、徹底解決拐賣婦女兒童這一遺留問題契機成為可能。

中國公安部長趙克志。（視覺中國）

可以佐證的是，出席3月29日反拐部際聯席會議的中國公安部長趙克志姿態也非常強硬，他不僅表態要構建「『黨委領導、政府負責、部門聯動、社會協同、公民參與、法治保障、科技支撐』的反拐工作新格局。」還稱要「深入開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，依法從嚴從快懲處拐賣犯罪，切實維護法治權威，形成有力震懾。

另外，中國公安部在2022年中國全國兩會召開前夕就宣佈，自3月1日起至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，中國兩高（最高人民法院和最高人民檢察院）3月8日提請人大審議的工作報告，也分別強調「嚴懲」「從嚴懲治」拐賣婦女兒童犯罪行為。

2022年1月，中國江蘇徐州一名生育八個孩子、精神異常且被囚禁的女子的視頻被傳播至網絡，並隨着多路調查者對真相的揭露，引發了巨大的輿論爭議。因為豐縣和徐州市兩級地方政府的數次通報引發輿論更大不滿，最終江蘇省政府出面聯合多部門調查，導致涉事地豐縣縣委書記到村官共17人被撤職處理。

江蘇豐縣生育八孩母親在當地醫院接受治療。（江蘇省廣播電視總枱「我蘇視頻」截圖）

但是民間輿論並未就此結束，事件持續發酵的同時，中國輿論開始深挖中國範圍內的人口拐賣情況。多個早期報道人口拐賣的電影或紀實文學作品再一次被大眾關注。

比如記錄發生在中國徐州的一樁特大劫持拐賣婦女案調查報告《黑色漩渦》；記錄中國婦女被買賣的紀實文學《古老的罪惡——全國婦女大拐賣紀實》；以被賣到偏僻鄉村的女大學生真實故事為原型的電影《盲山》……民眾論藉此事呼籲中國政府保護農村女性和精神疾病患者、打擊中國農村拐賣婦女兒童和性侵問題。

該事件對中國全社會的觸動有多強烈？有媒體統計發現，2021年12月24日至2022年1月22日，中國全國人大在網路上公開徵求《婦女權益保障法》修訂草案的反饋意見。結果在不到一個月的時間裏，收到社會各界42萬餘條法律意見，參與人數超過8.5萬人。

相比同期徵求意見的其他草案只有數十至數百不等的參與人數。結合中共高層近期釋放的諸多信號，分析認為，「豐縣八孩母親事件」已經引發了一場全民偵探行動與對中國刑法修訂、婦女權益的呼籲，進而給當下的中國社會帶來一輪新的反思和糾錯動力。