公安部3月起至年底開展專項行動　打擊拐賣婦女兒童犯罪

江蘇八孩母遭鐵鏈拴在破屋的事件近期備受輿論關注之際，公安部決定，自3月1日起至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。



公安部要求深刻認識當前拐賣犯罪新形勢新特點，重拳出擊、多措並舉，將打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動作為今年重點任務來抓，當中要集中摸排一批線索，特別是對來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童要全面摸排，確保底數清、情況明；又提到建立健全舉報機制，廣泛發動群眾揭發檢舉涉拐線索，對疑似被拐人員和尋親人員，要第一時間採集DNA等信息，加強信息研判，為專項行動提供有力支撐等。

公安部又要求要快破現案，對失蹤未成年人、疑似被拐賣被侵害婦女立即啟動快速查找機制，確認為拐賣案件的要嚴格執行「一長三包」責任制，力爭現案全破、盜搶兒童案件必破；要多破積案，在常態化偵破拐賣兒童積案的同時，重點攻堅拐賣婦女積案，全力組織開展攻堅突破；要督辦大案，公安部將掛牌督辦一批久偵未破、影響惡劣的重大案件；要緝捕逃犯，集中發布通緝令，全力開展緝捕，會同最高檢、最高法聯合發布通告敦促拐賣犯罪嫌疑人投案自首；要組織刑事技術專家開展比對會戰，集中查找解救一批被拐婦女兒童；要充分發揮反拐部際聯席會議機制作用，加強被拐婦女兒童的康復安置、關愛幫扶、隱私保護，幫助其順利回歸家庭、融入社會等。

據負責人介紹，公安部近年充分發揮國務院反拐部際聯席會議牽頭部門作用，會同有關部門嚴厲打擊拐賣犯罪，深入推進反拐工作，有效遏制拐賣婦女兒童犯罪。去年，全國拐賣婦女兒童案件較2013年降達88.3%，其中群眾高度關注的盜搶兒童案件目前年立案不到20宗。