李克強：拐賣人口傷天害理　全面清查堅決緝拿

國務院反拐部際聯席會議電視電話會議周二（29日）在北京召開，中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出批示。



批示指出，打擊治理拐賣人口事關家庭幸福、社會安寧。各地區各有關部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入推進正在開展的打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，全面深入排查拐賣情況，及時做好被拐人員解救關懷、安置康復、隱私保護、回歸家庭和社會等工作；拐賣人口傷天害理，對涉案犯罪分子要堅決緝拿歸案、繩之以法。

批示表示，各級政府要加強組織領導，各有關部門要強化協作配合，擔當作為、壓實責任，對漠視群眾利益的嚴重失職失責行為要嚴肅追責。要堅持綜合施策，打防結合、標本兼治，整合各方面資源，健全反拐長效機制，堅決維護婦女兒童合法權益、維護社會正義。

中國國務委員、國務院反拐部際聯席會議總召集人趙克志出席會議並講話，稱要深入貫徹中國國家主席習近平重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，落實李克強的批示要求，堅持綜合施策，深化標本兼治，紮實抓好反拐行動計劃各項任務措施的推進落實，以實際行動迎接中共的二十大召開。

他表示，要深入開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，依法從嚴從快懲處拐賣犯罪，切實維護法治權威，形成有力震懾。

據悉，李克強此前在中國兩會的記者見面會曾回應豐縣八孩母親事件。李克強說，「保障人民群眾合法權益，人民政府必須扛在肩上。最近有的地方發生了嚴重侵害婦女群眾權益的事件。我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。」

他表示，對於漠視群眾權益的，要堅決追責問責。對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為，要嚴厲打擊。保民安和惠民生是不可分割的，所以各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保平安作為自己的基本職責。