中國華龍一號將在英國「復活」？英國加速核電站建設

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在3月下旬會見了勞斯萊斯（RR.L）等英國主要核電企業的負責人和國內外投資者，討論了有助於加快英國新建核電站的方法。消息人士表示，約翰遜政府希望向業界和投資界表明，英國希望擁有更多核電能源。

統計數據顯示，2020年英國43%的電力供應來自可再生能源。核能發電在英國電力結構中目前佔比約為15%-16%，在清潔能源中佔比約為40%。受俄烏局勢影響，國際市場能源價格飆升，這也加劇了英國的能源危機。目前，英國政府正積極尋找增加能源供應的方法，核能發電亦由此被給予了厚望。

約翰遜3月14日在《每日電訊報》撰文稱，英國需要一種「更安全、更可持續、更不易受他人操縱」的供應。此前他已經明確表示，英國需要投資更多的核能和可再生能源。

來自英國《金融時報》22日的消息顯示，英國商務大臣科瓦滕（Kwasi Kwarteng）正在推動成立核電特別工作組，結束10多年來停滯不前的英國核電站建設工作，以此達成約翰遜首相提出的「到2050年核能至少提供1/4發電量」的目標。英國政府高層希望該工作組能以「曲速」（warp speed）交付新的核電站。

早在1956年，英國已建成全球第一座核電站。在上世紀90年代之前，核電發電量佔總發電量20%以上在英國一直是常態。但隨着包括私有化在內的一系列變化，英國自身核電技術隨之停滯，在技術和資本上長期依賴法國。

2008年英國政府發布《核能白皮書》，宣佈重啟核能建設。當時最有可能率先開工的是由法國和英國企業共同持股的新型核電站——欣克利角C核電站（Hinkley Point C nuclear power station）。但英國本土企業後因投資成本和項目前景原因退出，由此也給中國企業參與英國核電建設創造了機會。

2012年3月10日，英國布里斯托一名蒙面抗議者站在欣克利角C核電站門口的旗幟前，紀念日本福島核災難一周年。（Getty）

中國自上世紀八十年代引進國際技術，逐漸實現了自主設計、自主製造、自主建設和自主運營，並跨入自主創造的新階段，具備了形成自主知識產權三代核電技術的條件。經過數十年發展，中國核電發展從無到有、從小到大、從弱到強，形成了10萬、30萬、60萬到百萬千瓦級壓水堆核電廠的自主設計、批量建設、工程總承包和自主運營能力。

2022年3月25日中國自主三代核電——華龍一號示範工程第2台機組中核集團福清核電6號機組正式具備商運條件。至此，華龍一號示範工程全面建成投運，這也標誌着中國核電技術水平和綜合實力躋身世界第一方陣。

中國廣核集團和法國電力公司（EDF）於2015年正式簽署了英國新建核電項目的投資協議，中廣核牽頭的中方聯合體將與EDF共同投資興建該項目。中國核電企業的加入，為長期被法國等把持的英國核電建設帶來了新鮮的元素，但出於地緣政治等多重因素，中國核電企業近年來屢受排擠，更有政客推動讓中國核電企業從英國本土退出。

根據英國核安全監管規定的要求，在英國使用新核電技術建設核電站（Nuclear New Build，NNB）之前，需要進行通用設計審查（Generic Design Assessment，GDA）。該審查主要針對新建核反應堆設計通用安全性和環境影響進行評估，並分別由英國核監管辦公室和環境局負責。

自2017年起，華龍一號的GDA審查歷時五年，分為四個階段。第一階段為準備階段，英國核能監管辦公室和環境署宣佈在2017年1月正式受理華龍一號進入英國通用設計審查的申請；2017年11月，審查進入第二階段工作，該階段完成了初步安全報告的審評；2018年11月進入第三階段工作，該階段完成了對建造前安全報告、建造前環境報告以及通用核安保報告三個綜合性報告的審查。

GDA審查在2020年2月進入第四階段，即最終批准階段。該階段就英國核安全監管當局關注和反饋的重點問題提供足夠的技術證據，並對需要技術修改的地方進行設計改進。2022年2月7日，英國核監管辦公室（ONR）和環境署（EA）發布聯合聲明，中國自主核電技術華龍一號通過英國通用設計審查，拿到了技術落地投入應用最為重要的一張「通行證」。

英國政府當日為華龍一號頒發了設計認可確認（DAC）和設計可接受性聲明（SoDA）證書。英國核監管辦公室首席核檢查員福伊（Mark Foy）表示，經過眾多專業檢查員嚴格和詳細的評估，「我們認為英國華龍一號設計適合在英國境內部署。」英國環境署核監管經理芬納蒂（Saffron Price Finnerty）則表示，「我們的結論是它能夠滿足我們期待的高標準。」

從全球範圍來看，上世紀五六十年代建造的驗證性核電站為第一代核電技術；七八十年代標準化、系列化、批量建設的核電站為第二代核電技術；第三代核電技術指的是九十年代開發研究成熟的先進輕水堆；第四代核電技術是指待開發的核電技術，其主要特徵是防止核擴散，具有更好的經濟性，安全性高和廢物產生量少。

從市場方面來看，第三代核電技術目前主要流派分為三家，即法電的EPR技術、美國西屋的AP1000反應堆技術，以及中國的「華龍一號」技術。華龍一號系中核集團總結30餘年核電科研、設計、建設、運行和管理經驗的基礎上研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆電創新成果。

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於英國而言，從安全性和性價比優勢方面來看，華龍一號均是一個不錯的選擇。以中國福清2021年1月30日投入商業運行的項目為例，相較國外同類工程，「華龍一號」首堆機組成本降低了20%—30%，滿足國際最高安全標準。

當下，華龍一號在中國國內已實現批量化建設，福建漳州、海南昌江等工程進展順利，並與巴基斯坦、沙特、阿根廷、巴西等20多個國家和地區已建立核電項目合作意向。

其中，華龍一號海外示範工程——巴基斯坦卡拉奇核電2號機組已投入商運，3號機組併網成功，其中2號機組創造了全球三代核電海外建設的最短工期，榮獲能源國際合作最佳實踐案例；2022年，華龍一號阿根廷核電項目總承包合同簽訂，根據合同約定，中核集團將通過工程總承包方式，以「交鑰匙」模式，為阿根廷建設一座華龍一號壓水堆核電站。

華龍一號近日通過英國通用設計審查，無疑是重大利好，而該項目是否真的將在英國「復活」，各界正積極觀望中。