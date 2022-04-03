人事調整提速　從中窺見中共二十大的「側面」

近段時間，中共持續公布人事調整消息。4月1日，前工信部副部長王志軍出任黑龍江省委副書記。

這是連日來中共省部級政壇的又一例調動，就在1日同天，陝西省委常委名單更新，該省副省長郭永紅躋身省委常委，前四川省南充市委書記劉強亦入陝履新省委常委。

再往前推，3月31日的人事消息同樣密集。如湖北省委常委、秘書長董為民再加任該省副省長；青海省委副書記吳曉軍則任青海省代理省長，顯然將不日轉正，填補信長星升任青海省委書記留下的空缺。

這一波人事佈局的「重頭戲」無疑是3月末公布的湖北、青海、寧夏黨委書記變動，上述省區的原黨委書記應勇、王建軍、陳潤兒卸任，王蒙徽、信長星、梁言順三人入主。

尤其值得注意的是，在官方報道中，應勇與王建軍、陳潤兒同樣，均因年齡原因不再擔任舊職。這似乎暗示，一度被指可能進京履新的應勇，大概率無緣更進一步，將就此遠離人士觀察者們的視野。

前述三人中，最年輕是前青海省委書記王建軍，為1958年出生，也因「年齡原因」卸任，應勇與陳潤兒則均為1957年生，達到退休年齡。

如以前述三人為標準，即將1958年作為分水嶺，則目前中共省部級政壇，特別是省委書記這一關鍵領域，有數人面臨去留問題。

北京市委書記蔡奇為1955年出生。 （新華社）

而某種程度上，這批雖已超齡但仍在履職的高官，他們未來將去向何方，勢必會成為中共二十大人事大盤的重要組成部分。

目前中共省委書記中，生於1958年或以前的共有6人，分別為北京市委書記蔡奇（1955年）、天津市委書記李鴻忠（1956年）、河北省委書記王東峰（1958年）、內蒙古自治區黨委書記石泰峰（1956年）、廣東省委書記李希（1956年）、四川省委書記彭清華（1956年）。

除上述6人外，其餘地方省委書記中，絕大部分已均是「60後」，主要在2022年1月完成梯隊銜接，可大致認為短期內這一群體將保持穩定，不會再發生大面積的人事更動。

另有3名省委書記，儘管比之更年輕的「60後」不具年齡優勢，但在二十大人事佈局中料將扮演重要角色。分別為重慶市委書記陳敏爾（1960年）、上海市委書記李強（1959年）及貴州省委書記諶貽琴（1959年），其各自原因多維新聞已多有文章分析，在此不做贅述。

眾所周知，中共二十大將迎來高層換屆，從以往的經驗看，省委書記群體是重要的輸出源頭。當然，如國務院各部委或其他系統亦是源泉，但省委書記於競爭中在某種意義上佔有優勢，也是不爭事實。

高層換屆將造成大量職缺，該層面的越級提拔極少先例不太現實，故其選拔範圍有限，這令政壇上的一些現象因此體現出顯著的風向特徵。

譬如前述到齡不退的幾位省（直轄市）委書記，及長久以來聚集了多種可能性的陳敏爾、李強等人。儘管距離二十大還有數月，但其某個側面已從中可窺了。