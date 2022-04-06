任正非提和平是打出來的　華為再成立十個軍團

中國科技企業巨頭華為繼2021年在東莞松山湖園區宣佈成立首批五個軍團後，2022年3月30日在深圳坂田基地K區舉行了第二批十個軍團組建成立大會。華為創始人兼CEO任正非等主要高管均出席了大會，為新軍團授旗。

在任正非看來，當前國際形勢風雲變幻，在面臨着越來越嚴苛的打壓時，華為要穩住陣腳，積極調整隊形，採取靈活機動的戰略戰術。他此前對華為的軍團組織有過闡述，即打破華為現有組織邊界，將基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家融會在一個部門，通過軍團作戰，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責。

在近幾年的講話和致辭中，任正非和華為高管不止一次提到過「谷歌軍團」。啟用「軍團」這樣的組織模式，對華為來說不是臨時起意，必定會在以往谷歌或者其他公司的經驗和教訓上有所調整。（AP）

3月28日，華為輪值董事長郭平在華為年報會上回答媒體提問時表示，軍團是代表行業在公司尋找合適的技術，面向客户，軍團代表華為公司和合作夥伴一起尋找解決方案；華為產品線比較長，技術也比較多、比較繁雜，華為通過「軍團」這樣短鏈條的運作和管理授權，使得客户更容易跟華為做生意，希望這種試點能為客户，也為華為創造一個新的共贏的商業模式。

2021年10月29日，華為以「沒有退路就是勝利之路」為主題，組建了煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團和數據中心能源軍團首批五大軍團。從華為心聲社區發布的視頻可以看到，任正非在現場講話表示：「我認為，和平是打出來的。我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們。我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同光；鳳凰涅槃，人天共仰。歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。」

此次成立的華為第二批十個軍團包括：電力數字化軍團、政務一網通軍團、機場與軌道軍團、互動媒體軍團、運動健康軍團、顯示新核軍團、園區軍團、廣域網絡軍團、數據中心底座軍團與數字站點軍團。

實際上在一個月前，華為在2月底已內部發文任命了10名預備軍團團長。從新團長履歷來看，大都在華為有着20年以上的行業從業經歷。此前有消息人士稱，華為將給預備軍團一段運作時間，視效果來決定預備軍團團長是否「轉正」。隨着3月底軍團組建成立大會的舉行，也表明第二批軍團已經過了「見習期」，實現了正式「轉正」，只是個別軍團名字有所調整，比如先前任命時的「顯示芯核預備軍團」現在改為了「顯示新核軍團」。

任正非在儀式上談及軍團來源時提到，2014年6月6號《紐約時報》報道了谷歌（Google）的一個特殊組織，該組織是由博士、科學家、工程師和營銷專家組成的一個群體，一般大概也就五六十個人，但是他們的目標就是要做世界第一，不能做到世界第一，他們決不退出這個團體。

2019年1月，任正非在《向谷歌軍團學習，殺出一條血路》講話中提到要「向谷歌軍團學習」，算法研究團隊「殺入到項目中去」；在2019新年致辭《不經艱難困苦，何來玉汝於成》中，華為輪值CEO郭平也提到「向谷歌軍團學習」。當年4月，華為首先在消費者業務部門試點軍團作戰模式。

華為於2020年3月首次成立煤礦軍團。在任正非看來，煤礦或會成為華為很重要的一個業務增長點。華為可以通過ICT技術與煤炭開採技術的結合，幫助煤炭行業進行數字化、智能化轉型，實現「安全、少人無人、高效」的生產模式，也讓煤礦工人以後工作可以「穿西裝打領帶」。

2021年2月9日，華為與晉能控股集團有限公司、山西雲時代技術有限公司等簽署戰略合作協議，聯合成立「智能礦山創新實驗室」。4月起，華為複製「軍團」模式進入四個領域數字化，相繼正式成立涉及工、礦、運輸企業及數字社會基礎項目領域的五大軍團組織。

同年9月14日，中國國家能源集團和華為共同發布「礦鴻操作系統」，這是華為自研鴻蒙（Harmony）面向煤礦產業而推出的物聯網操作系統，也是鴻蒙操作系統首次在工業領域進行B端商業化試水。於鴻蒙而言，這是其拓展生態中極為關鍵的一步。

隨着華為第二批十個軍團的組建成立，華為將在更多領域縮短客户需求和解決方案、產品開發維護之間的聯結，打通快速簡潔的傳遞過程，減少傳遞中的物耗和損耗……這些改變，在不遠的將來必將為華為帶來更多的活力及抗壓能力。