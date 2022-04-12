上海疫情｜稱事關文明之爭　官媒密集強調清零　1星期6度提堅持

上海封城進入第12日，市政府宣布，4月11日，上海新增994宗本地確診個案，及22348宗本地無症狀感染者，從4月7日起，上海已連續5日新增感染者超兩萬宗。

今年3月份以來，具有強傳染性的新冠變異病毒Omicron迅速蔓延至中國30個省份，中國抗疫面臨嚴峻挑戰。3月28日，中國國家通訊社新華社報道，中共總書記習近平3月17日在主持中央政治局常委會議時強調，「要始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭」。面對世紀疫情的跌宕反覆，習近平「親自指揮、親自部署」，以科學之策應對非常之難。

在美、英、法、德、意、日、星等國選擇逐步放寬防疫措施之際，上海新冠疫情暴漲以及封城帶來的次生災害頻發，再次引發輿論「清零」與「共存」爭論。

2022年4月4日，上海，廣富林街道組織義工和醫護人員開展防疫工作。（視覺中國）

深圳特區報：事關文明之爭 共存論影響大局

3月20日，深圳市委機關報《深圳特區報》發表署名「沈仲文」文章提出，「動態清零」事關「文明之爭」。文章強調，「動態清零」是打贏疫情防控硬仗的必由之路。疫情當前，是「動態清零」還是「與病毒共存」？「如何選擇，表面上看是抗疫的理念之爭、策略之爭、方法之爭，本質上則是制度之爭、國力之爭、治理能力之爭，甚至是文明之爭。」文章批評，「與病毒共存」這種聲音擾動輿論風向，影響防疫大局。

4月10日，官媒《經濟日報》發表評論文章稱，躺平共存是侮辱科學，動態清零才是尊重科學。這篇評論稱，當前，上海疫情形勢嚴峻，網上輿論升級，一些「洋專家」反對中國動態清零的聲音甚囂塵上。他們罔顧事實推銷「與病毒共存」論，說中國堅持動態清零不科學，試圖誘導「躺平」。

人民日報、新華社1週內6度重提「堅持動態清零」

中共黨報《人民日報》則在4月7日至4月12日連續在「人民論壇」和「今日談」發表四篇文章強調堅持「動態清零」。

這些文章稱，中國是一個人口大國，一個非常小的發病率或死亡率，乘以14億多的人口基數，絕對數就會很大。只有做到「動態清零」才能消除疫情隱患，規避大規模人群感染可能造成的醫療資源擠兑，防止大量老人或有基礎疾病者等可能出現的死亡。堅持「動態清零」是尊重科學、尊重規律的「有力體現」，是基於中國當前疫情形勢的「最佳選擇」。

《人民日報》表示，當前，上海每日報告的感染者數量仍在高位，疫情形勢仍然嚴峻複雜。越是在這個時候，越要充分認識到，「動態清零」是上海抗疫最佳方案。如果在堅持「動態清零」總方針上有動搖，一旦錯失抗疫的時間窗口，出現大規模感染，付出的代價會更高，損失會更大。

2022年4月7日，上海市，疫情防控期間，街頭道路空曠，車輛稀少。 （視覺中國）

與《人民日報》一樣，新華社也多次提出堅持「動態清零」，3月30日，新華社發表長篇述評指出，堅持「動態清零」總方針，是中國為人民生命健康而戰的責任與擔當，是中共始終最大限度保護人民生命安全和身體健康的實際行動。中國有基礎、有條件、有能力堅持「動態清零」。

4月7日、4月11日，新華社也兩度重提「堅持動態清零」。7日新華社的述評文章提到堅持「動態清零」不動搖。文章表示，抗擊疫情的中國答卷上，「以人民為中心」的發展理念貫穿始終。快速和精準的「動態清零」，是中國控制疫情的「法寶」。

11日，新華社《上海各界談堅持動態清零不動搖》一文中提出，「動態清零」是中國抗擊新冠肺炎疫情的總方針，也是2020年武漢保衛戰以來中國疫情防控形成的一套戰略性打法。以往多輪疫情都證明，動態清零是符合中國國情的，也是中國當前抗擊疫情的最佳選擇。