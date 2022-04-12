上海男一人團購百箱泡麵　三分一分給鄰居：減少簇擁｜疫下有溫情

疫情下除了困難挑戰，也有不少溫暖人心的事，靠的是一些平凡人的善心善舉。上海的孫先生便「單人成團」購買了一百箱即食麵，並將其中的三分之一都捐給了小區內沒搶到物資的鄰居。

他表示，自己購買的其它物資也都是「單人成團」，因為考慮到小區負責團購的「團長」比較忙，他不想麻煩別人，也希望透過此舉，減少因簇擁傳播疫情的風險。



網傳影片顯示，孫先生接收團購的100箱即食麵，經過消毒、運輸環節送回家，他直言「這下糧食夠了」，並爽快將其中1/3都分給了鄰居。

孫先生認為，泡麵是最耐放的物資，自己摸索研究了好幾日才團到這批泡麵，過程艱難。他想到小區裏可能有老人不會用手機訂菜，就問了下大家需不需要，最後按照原價分給了鄰居們，他覺得這時候大家應該互幫互助。

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被問到為何不跟著鄰居一起團購時，孫先生表示，因為那樣需要「接龍」（即參團者要在群組內一個接一個地報數），速度很慢，而且組織團購的兩名負責人很忙碌，他不想麻煩別人，也不是很愛與人打交道，就決定自己「一人成團」。

他表示，自己一家4口人，最開始一次購買蔬菜時，因為沒有經驗，是與他人一起團購，但後來基本上都是循「一人成團」模式買物資，買雞蛋、水果等其他物資都是如此，他直言單人團購效率較高，也能減少簇擁的情況。

網民表示：

－上海疫情多虧了有這些團長們

－特定時節，希望大家都可以互相幫助，多一點正能量，共克時艱

－互幫互助的好鄰居

－我們每個團長 都是這樣的，然後還要被人罵

－希望快點解封吧 物資不再緊缺

