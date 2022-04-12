上海疫情｜昨增2.3萬宗本地感染　官方：防範區市民非必要不外出

上海市昨日（11日）新增994宗本地確診個案，以及22348宗無症狀感染。

市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，3月1日以來，累計出院和解除隔離醫學觀察超過2萬人。



吳乾渝介紹，昨天，全市定點醫院和方艙醫院的出院和解除隔離醫學觀察的人數超過6000人，他們將返回居住地接受健康監測。她提到，目前新冠病毒感染人數多，老年感染者也隨之增加，長者往往伴有多種基礎性疾病，風險較高，容易演變為重症，建議符合條件的長者盡快接種新冠疫苗。

昨天，上海根據核酸篩查結果，劃定了第一批封控區、管控區、防範區名單，實施分區分類差異化防控。吳乾渝表示，經歷長時間封控後，市民都想出門透氣，或外出買菜、買藥、就醫等，但若出現大量人員無序集聚，會對當前的防疫工作造成極大隱患，因此防範區不是「放飛區」，管控區、封控區更不是。

上海首批防範區居民外出購買生活物資。（中新社）

她提醒，防範區的市民非必要不外出，在居住小區內活動為主；確需外出的可在防範區所屬街鎮內活動，不得流動到封控區和管控區。防範區內人員落實一周2次抗原檢測，若出現陽性感染者，該處將動態調整為封控區，落實相應管控措施。

有上海市民反映，精神類的藥品比較難配藥。吳乾渝表示，在上海精神障礙患者用藥，分為在冊和非在冊。在冊的可通過既有精神障礙患者服藥和送藥機制解決；非在冊的可通過各區精神衛生中心和社區衛生服務中心的工作銜接提供服務。

上海部分商業網點恢復經營。（新華社）

對於封控區、管控區居民的生活物資保障，上海市商務委副主任劉敏介紹，主要是以集採集配，保供套餐等方式為主。通過超市賣場、電商平台與社區對接，集中匯總居民消費需求，組織主副食品、生活用品等套餐供應。

同時，鼓勵超市賣場等和郵政快遞、第三方物流合作，將生活物資送到社區門口。針對長者、婦嬰、殘疾人等特殊群體，建立應急特殊需求協調組，依托美團、餓了麼等「應急特殊」專用頻道，收集緊急求助信息，協調各區、各街鎮予以即使解決。

不少電商平台的送貨員因處於封控區而無法工作，上海市已推動電商平台增加外援力量，包括推動電商平台加強與主產區聯繫，加大備貨量，將更多生活物資以「鐵路+汽運」的模式，用火車將食品運輸到上海；推出多個民生用品包，加大米麵糧油、速食品以及奶粉、母嬰用品等供應，以集採集配的方式送達社區。