北京觀察｜再傳重磅信號 　中共如何推出「統一大市場」

在上海疫情持續高位運行引發對中國經濟憂慮情緒加重的敏感時刻，中南海一份官方文件引發極大關注並造就一個新熱詞，「統一大市場」。



什麼是「統一大市場」？2022年4月10日公布的《中共中央 國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》顯示，統一大市場是指在全中國範圍內，建設一個市場的基礎制度規則統一，市場的設施高標準聯通，要素和資源市場以及商品和服務市場高水平統一，同時，市場的監管要公平統一，不當市場競爭和市場干預行為進一步規範的大市場。

這顯然是一個大政經範疇的話題。有觀點指出，中共高層在這個時候拋出「統一大市場」的官方文件與當下新冠疫情防控中，中國各地政府為了防疫而層層加碼，隨意隔絕人流、物流，嚴重影響經濟發展有關。這句話自然有其一定的邏輯正確所在，但是從時間線上分析又不盡然。

李克強4月11日在江西主持部分地方政府主要負責人座談會，要求各地政府負責人「高度重視當前物流不暢對經濟循環的影響」。（中國央視視頻截圖）

這份意見性文件在2021年12月17日的中共深改委會議上就被審議通過，是對中國「十四五規劃」中「加快構建國內統一大市場」的進一步深化，也是中共高層2020年上半年就提出的經濟（國內國際）雙循環戰略的重要施政發力點。但其構建顯然並非一日之功。

中國雖然是超大規模國家，但長期以來各地政府往往在具體管控細節上各自為政，中央政府三令五申，市場分割和地方保護卻一直未能完全斷絕。不能完全形成超大規模的統一市場，直接影響中國無法真正具備超大規模國家的競爭優勢。這種劣勢，從2013年美國特朗普（Donald Trump）政府對中國發動貿易戰就開始日漸凸顯。

2013年11月的中共十八屆三中全會上，中共高層提出：建設統一開放、競爭有序的市場體系，是使市場在資源配置中起決定性作用的基礎。順着這樣的脈絡梳理可以發現，2017年10月的中共十九大上，中南海明確提出，要清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法。2019年中共十九屆四中全會進一步提出，建設高標準市場體系，完善公平競爭制度，全面實施市場準入負面清單制度。次年的中共十九屆五中全會再提出，健全市場體系基礎制度，堅持平等准入、公正監管、開放有序、誠信守法，形成高效規範、公平競爭的國內統一市場。

2013年11月的中共十八屆三中全會上，中共高層就曾提出建設統一開放、競爭有序的市場。（新華社）

這裏需要提及的是，2020年10月的中共十九屆五中全會之前，新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國爆發並迅速在全球傳播，給包括中國在內的全球經濟以沉重打擊。同一時期，以美國為主導的「五眼聯盟」（The Five Eyes）以及德國、法國、日本、印度和中國之間的外交張力明顯增加，從外部對中國形成合圍之勢。在愈發喧囂的「脱鈎」乃至「新冷戰」猜疑聲浪中，如何開啟自己新的經濟發展周期，成為擺在中南海高層面前的重要執政課題。

在這樣的雙重背景下，「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，強調「暢通產業循環、市場循環、經濟社會循環」成為2020年5月中國全國兩會後，中共高層口中的高頻詞。

但是中共高層的「藍圖」，並未被所有的地方官員「讀懂」，或者說，部分官員的不願作為，導致近兩年來，中國製度規則不統一、要素資源流動不暢通、地方保護注意「畫地為牢」的問題並未明顯消退，一些地方出現了以「內循環」名義搞地區封鎖，甚至以疫情防控為由設置區域壁壘、限制商品流動，給加快建設全中國統一大市場計劃帶來了阻礙。

要破除這種障礙，中共高層一方面從紅頭文件上對行政管理體系進行溝通強化，監管機構從2021年開始着力強化反壟斷、查處不正當競爭行為，則是另外一種壁壘破除手段。

如上所述，經過醖釀和鋪墊，2021年12月17日的深改委會議審議通過了《中共中央 國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》，中共總書記習近平在是次會議上強調，構建新發展格局，迫切需要加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，建立全國統一的市場制度規則，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動。

可見，《中共中央 國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》在這個時間段公布，乃是水到渠成，只不過巧合的是，它恰遇上海疫情高位運行，中國不少地方官員以疫情防控為藉口又一次隨意加碼，導致明顯的物流障礙，引發民怨沸騰。這種障礙對經濟發展以及民生的負面影響，已經引起了中共高層注意。

4月11日在江西主持召開的部分地方政府主要負責人座談會上，中國國務院總理李克強直接發聲，要求各地政府負責人「高度重視當前物流不暢對經濟循環的影響，加強地區間、部門間銜接，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。」

「全國統一大市場」將會是今後一段時間內，中南海高層推動中國國內經濟發展的着力點。官方文件的出台，給各地方和部門官員們展示了一個明確的管理規範和操作守則。它的推行推動情況，將是影響中國市場是否能順利由大到強轉變的重要響因素。