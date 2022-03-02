北京觀察｜香港疫情和烏克蘭危機下　中國兩會氛圍難輕鬆

2022年中國全國兩會即將召開。3月1日的全國政協常務委員會公布了即將於3月4日開幕的第十三屆全國政協第五次會議會議的議程，兩會中的另一場重要會議——十三屆全國人大五次會議也將於3月5日開幕。

內有空前大爆發的香港新冠肺炎疫情，外有前景難料的俄羅斯烏克蘭戰爭。原本已經在經濟增速上承壓的2022年中國兩會，註定氛圍難以輕鬆。

首先，近期最熱門的話題當然是俄烏戰爭，中國不僅和俄羅斯是政治上關係親密的鄰國，也是烏克蘭的最大貿易伙伴國。在俄烏爆發戰爭的情況下，中國很難繼續維持這樣的平衡。在今年的中國全國兩會上，俄烏戰爭將會成為中國外交領域話題中的熱點。屆時中國如何表述自己的立場將被外界關注並解讀，甚至會被投射到中共對台灣問題的態度上。

烏克蘭戰爭的爆發給中國帶來了外交挑戰。圖為2022年2月26，俄羅斯在烏克蘭基輔發動空襲後，烏克蘭軍隊檢查了該地點。（美聯社)

其次，鑑於各省級地方政府對於2022年GDP增速預期最低為5%（北京、天津），最高為「9%左右」（海南），中國中央政府將如何確定今年的經濟增長目標及其他擬完成的經濟指標，外界尤為關注。

綜合目前各券商、投行的報告資料可以發現，外界普遍預測中國預計政府工作報告將設定2022年經濟增長目標在5%以上、赤字率為3.2%，結構性改革將繼續，因為恰逢中共二十大的換屆之年，預計中共高層更多政策重心將放在穩增長上。

第三，因為新冠肺炎疫情，2022年中國全國兩會或成為缺席人數最多的兩會。

港區人大代表、中國全國政協委員已經於2月24日啟程前往深圳，隔離一周後赴北京開會。因為正值香港第五波疫情大爆發時期，今年許多港區人大代表和政協委員請假缺席。

2022年2月16日，香港兒童醫院的兒童社區疫苗接種中心等待接種的兒童。（新華社）

早前引發香港政壇風波的「洪門宴」主角、港區人大代表洪為民，已口頭通知港區人大代表團團長馬逢國，缺席今年兩會。香港民政事務局原局長徐英偉也因此官場失意，2月24日被中國國務院宣佈「免職」。

中國全國政協常委唐英年的司機及辦公室兩名秘書的家人，之前確診新冠病毒檢測陽性，唐英年曾與他們接觸，已請假缺席兩會。另一名身兼華昇診斷中心董事長的政協常委胡定旭因留港抗疫，請假不出席兩會。2021年10月中旬因心臟問題而留醫的中國全國政協副主席、香港前行政長官董建華辦公室近期也透露，董建華目前在家休養，預計3月不會赴北京出席兩會。

中國全國政協常委、長實集團主席李澤鉅2月中旬出現咳嗽、聲音沙啞等症狀，雖然檢測後呈陰性，但缺席2月18日舉行的中聯辦抗疫會議，據聞他也將缺席今年兩會。多名立法會議員也請假缺席，包括身兼中國全國政協委員的立法會主席梁君彥、民建聯主席李慧瓊，及建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓等。

據媒體報道，36名港區人大代表中，預計只有20多人出席今年兩會。

對於中國內地官員來說，從中國交通部書記兼部長任上卸職，轉任中國全國政協副主席的楊傳堂（1954年5月出生）或有可能缺席兩會。有未經官方證實的消息稱，2005年9月擔任西藏自治區黨委書記期間曾因為突發腦溢血導致重度昏迷，被接到北京救治。楊傳堂2021年7月後就未公開露面，能否出席即將召開的「兩會」成為輿論猜測話題。中國全國政協副主席王正偉、內蒙古政府前主席布小林、北京市長陳吉寧和前司法部黨組書記袁曙宏等官員，因為曾缺席2021年11月的中共十九屆六中全會，此番兩會上述諸人能否正常出席有待觀察。

綜上，各種已知與突發變數下，讓中國的外部環境更加複雜，中南海高層如何應對不斷提升的內外挑戰，即將召開的兩會是重要的觀察窗口。