美國議員見蔡英文對中國撂狠話 台灣可曾想過入戲太深的代價
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）等六名參眾議員快閃台灣，並於4月15日會見蔡英文後旋即離台。其中最引人矚目的發言，即參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）稱，經由俄烏衝突，美國人民徹底了解台灣對美國有多重要，是時候讓他們（中國）付出更龐大的代價。蔡英文則在致詞時表示，期待台灣能在新的印太戰略中扮演積極角色。
此次美國六名國會議員搭乘C-40C行政專機飛抵台灣，中國大陸方面反應強烈。梅南德茲透露，中國對訪問團成員辦公室在行前都曾發函表示不滿。中國外交部、國防部、國台辦都發聲批判，解放軍東部戰區更在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練，且直言就是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號。中共官媒《環球時報》發表評論指解放軍「迎接」美國政客方式有很多種，前總編輯胡錫進還呼籲大陸做好軍事鬥爭準備。
台海情勢無疑正在快速惡化，但由於此前方經美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台傳聞的「震撼」，致使美國參眾議員訪問團所帶來的台海動盪受到淡化，但其嚴重性不該因此被輕描淡寫。就結果來看，美國利用台灣牌刺激並掣肘中國的手段，同樣也是以「切香腸」的方式在展開。事實上，當日媒以「獨家」報道稱裴洛西可能訪台時，梅南德茲等一行的訪台計劃也同步見光，當時台外交部低調回應「如有具體進展，會在適當的時候對外說明」。所有目光一時都聚集到裴洛西身上，吸引了兩岸各自的批判與歡迎，更像是一枚煙霧彈，裴洛西以檢測陽性為由從容退場，並掩護了梅南德茲等人的悄然登場。
▼蔡英文接見美國訪台議員，美參議員葛瑞姆稱要讓中國付出更大代價：
儘管拜登（Joe Biden）政府多次向中國承諾不支持台獨，但現任與卸任的官員和議員以各種名目現身台灣卻更加絡繹不絕。美台雙方聯手在台海「切香腸」反制北京的做法是，透過官員和國會議員低調訪台常態化，一步步挑戰和測試陸方底線。除了此次藉由裴洛西轉移焦點的做法外，去年（2021）11月中旬美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）率領國會議員訪團一行12人訪台，台灣官方和美國在台協會（AIT）一直保持沉默，直到該團離台三天後，台外交部才對外說明成員陣容與在台拜會的官員名單。
美台之間一系列的動作，首要目的即是要實質突破台海的一中框架，對中國的核心利益進行散打式的攻擊。在俄烏情勢的推波助瀾下，美國藉由制裁俄羅斯進一步升高遏制中國的部署，葉倫（Janet Yellen）等行政高官不斷拿中國說事，目的在於拉中國下水；而葛瑞姆則以美國民意代表的身份在台灣總統府撂下狠話，聲稱中國對全世界所做的一切「是時候讓他們付出更龐大的代價」，並指中共對台灣人民、經濟進行網路攻擊這也要付出代價。
雖然葛瑞姆沒有明說要如何讓中國付出代價，但他所選擇的表態地點已經說明了一切，也就是將台灣作為美國在這場中美地緣博弈的最大武器，台灣不只是特朗普（Donald Trump）辦公桌上的「筆尖」，更是美國全方面刺向中國的「矛頭」。蔡英文對於自己的這個角色心知肚明，她在2020年大選高票連任之初，也曾在接受英媒BBC專訪時表態，「中國若入侵台灣代價將非常巨大」。
從蔡英文為台灣設定的角色定位來看，她把「棋子」誤認為「棋手」，從而對此「代價」沾沾自喜。但這也是令人最感毛骨悚然之處，一旦台灣吸食過多「美台友好、堅若磐石」的麻醉劑，從而在台獨之路衝過了頭，甚至點燃台海戰爭的引信、把中美逼向攤牌對決，而烏克蘭人民已經用自己的犧牲生命與流離失所，為台灣人民示範了何為真正的「代價」。
台灣官方不久前才發布了教導民眾戰爭時掃二維碼（QR Code）「保命」的《全民國防手冊》，顯見戰火的迫近已是社會上下心照不宣「不能說的秘密」。如今美國議員堂而皇之在這個「地表上最危險的地方」大談「要中國付出代價」，民進黨政府看似見獵心喜，就算只是入戲太深，也存在着弄假成真的高度風險。民意代表最擅長就是迷惑人心的政治語言，「要中國付出代價」從美國政客口中說出，聽在台灣耳裏多麼振奮、多麼窩心！然而「要中國付出代價」，台灣又將為此付出什麼代價，恐怕才是台灣人民生命中不可承受之重。