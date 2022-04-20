美國議員見蔡英文對中國撂狠話　台灣可曾想過入戲太深的代價

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）等六名參眾議員快閃台灣，並於4月15日會見蔡英文後旋即離台。其中最引人矚目的發言，即參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）稱，經由俄烏衝突，美國人民徹底了解台灣對美國有多重要，是時候讓他們（中國）付出更龐大的代價。蔡英文則在致詞時表示，期待台灣能在新的印太戰略中扮演積極角色。



此次美國六名國會議員搭乘C-40C行政專機飛抵台灣，中國大陸方面反應強烈。梅南德茲透露，中國對訪問團成員辦公室在行前都曾發函表示不滿。中國外交部、國防部、國台辦都發聲批判，解放軍東部戰區更在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練，且直言就是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號。中共官媒《環球時報》發表評論指解放軍「迎接」美國政客方式有很多種，前總編輯胡錫進還呼籲大陸做好軍事鬥爭準備。

台海情勢無疑正在快速惡化，但由於此前方經美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台傳聞的「震撼」，致使美國參眾議員訪問團所帶來的台海動盪受到淡化，但其嚴重性不該因此被輕描淡寫。就結果來看，美國利用台灣牌刺激並掣肘中國的手段，同樣也是以「切香腸」的方式在展開。事實上，當日媒以「獨家」報道稱裴洛西可能訪台時，梅南德茲等一行的訪台計劃也同步見光，當時台外交部低調回應「如有具體進展，會在適當的時候對外說明」。所有目光一時都聚集到裴洛西身上，吸引了兩岸各自的批判與歡迎，更像是一枚煙霧彈，裴洛西以檢測陽性為由從容退場，並掩護了梅南德茲等人的悄然登場。

▼蔡英文接見美國訪台議員，美參議員葛瑞姆稱要讓中國付出更大代價：

+ 1

儘管拜登（Joe Biden）政府多次向中國承諾不支持台獨，但現任與卸任的官員和議員以各種名目現身台灣卻更加絡繹不絕。美台雙方聯手在台海「切香腸」反制北京的做法是，透過官員和國會議員低調訪台常態化，一步步挑戰和測試陸方底線。除了此次藉由裴洛西轉移焦點的做法外，去年（2021）11月中旬美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）率領國會議員訪團一行12人訪台，台灣官方和美國在台協會（AIT）一直保持沉默，直到該團離台三天後，台外交部才對外說明成員陣容與在台拜會的官員名單。

美台之間一系列的動作，首要目的即是要實質突破台海的一中框架，對中國的核心利益進行散打式的攻擊。在俄烏情勢的推波助瀾下，美國藉由制裁俄羅斯進一步升高遏制中國的部署，葉倫（Janet Yellen）等行政高官不斷拿中國說事，目的在於拉中國下水；而葛瑞姆則以美國民意代表的身份在台灣總統府撂下狠話，聲稱中國對全世界所做的一切「是時候讓他們付出更龐大的代價」，並指中共對台灣人民、經濟進行網路攻擊這也要付出代價。

蔡英文4月15日在台總統府接見美國聯邦參議員葛瑞姆率領聯邦參眾議員訪團表示，期待能在新的印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定。（台總統府供圖）

雖然葛瑞姆沒有明說要如何讓中國付出代價，但他所選擇的表態地點已經說明了一切，也就是將台灣作為美國在這場中美地緣博弈的最大武器，台灣不只是特朗普（Donald Trump）辦公桌上的「筆尖」，更是美國全方面刺向中國的「矛頭」。蔡英文對於自己的這個角色心知肚明，她在2020年大選高票連任之初，也曾在接受英媒BBC專訪時表態，「中國若入侵台灣代價將非常巨大」。

從蔡英文為台灣設定的角色定位來看，她把「棋子」誤認為「棋手」，從而對此「代價」沾沾自喜。但這也是令人最感毛骨悚然之處，一旦台灣吸食過多「美台友好、堅若磐石」的麻醉劑，從而在台獨之路衝過了頭，甚至點燃台海戰爭的引信、把中美逼向攤牌對決，而烏克蘭人民已經用自己的犧牲生命與流離失所，為台灣人民示範了何為真正的「代價」。

台灣官方不久前才發布了教導民眾戰爭時掃二維碼（QR Code）「保命」的《全民國防手冊》，顯見戰火的迫近已是社會上下心照不宣「不能說的秘密」。如今美國議員堂而皇之在這個「地表上最危險的地方」大談「要中國付出代價」，民進黨政府看似見獵心喜，就算只是入戲太深，也存在着弄假成真的高度風險。民意代表最擅長就是迷惑人心的政治語言，「要中國付出代價」從美國政客口中說出，聽在台灣耳裏多麼振奮、多麼窩心！然而「要中國付出代價」，台灣又將為此付出什麼代價，恐怕才是台灣人民生命中不可承受之重。