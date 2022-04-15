美國議員訪台　解放軍：在台島周邊戰備警巡　出動驅護艦、轟炸機

美國國會議員訪台期間，解放軍東部戰區周五（15日）宣布，在東海和台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。



東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月15日，解放軍東部戰區出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。今次行動是針對近期美在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的。

施毅又指，美惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

針對美議員訪台，解放軍東部戰區組織了戰備警巡。（微博@東部戰區）

同日，大陸國防部新聞發言人吳謙對此表示，美方這一行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，導致台海局勢進一步緊張升級。美一方面作出不支持「台獨」的承諾，一方面向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是極其虛偽的，毫無信義。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

吳謙強調，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。台灣問題不容任何外來干涉。對此，中國人民解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並開展多科目針對性演練。這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。中國人民解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

蔡英文15日接見美國訪問團。（台灣總統府直播畫面）

周四（4月14日），由美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員格雷厄姆（Lindsey Graham）率領的美國國會參眾議員6人代表團抵達台灣。

據台灣外交部官網發布的新聞稿，格雷厄姆率團搭乘美國軍機赴台訪問一共兩天。訪團其餘五名成員還包括，美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Robert Menendez）、參議院特別情報委員會主席波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波德曼（Robert Portman）、共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）、眾議員傑克森（Ronny Jackson）。

對於美方訪台，中國外交部發言人趙立堅14日表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，並重申美國「國會議員應該遵守美國政府奉行的『一個中國』原則」。他重申，美方應恪守「一個中國」原則和三個聯合公報的規定，停止美台官方往來，「不要在危險的道路上越走越遠」。