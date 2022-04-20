中共二十大在即廣西率先「發聲」

4月17日，廣西召開自治區黨委全體會議，投票確定出席中共二十大代表候選人預備人選。官方當日發布會議通稿，其中的一些表述引起外界關注。

摘錄若干如下：

「要盡職盡責，以高度的政治自覺錘鍊黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖……」

「要盡心盡力，以高度的思想自覺深化認識、信賴核心，大力宣傳在習近平總書記指引下壯鄉人民感恩奮進取得的突出成績……」

「要盡嚴盡實，以高度的行動自覺步調一致、維護核心，以強烈的政治責任感和歷史使命感籌備召開好自治區黨代表會議……」

此次全會還稱，「開好黨的二十大，對於全黨緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，團結帶領全國各族人民為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥，具有重大而深遠的意義。」

4月19日，廣西自治區黨委舉行新聞發布會，進一步介紹前述全會的情況。

發布會稱，為用「實際行動迎接黨的二十大勝利召開」，「為切實把領悟『兩個確立』的思想自覺轉化為堅決做到『兩個維護』的行動自覺」，廣西黨委特別製作了以《緊跟偉大復興領航人踔厲篤行》為題的電視專題片。

發布會還特別介紹指，該專題片由廣西自治區黨委書記劉寧「悉心謀劃、親自推動、全程把關、精準制導，自始至終親自參與專題片主題框架策劃會、腳本修改會、電視片提升審片會等多達10多次」，「表達了廣西各族人民和各級領導幹部對習近平總書記的感恩之心、愛戴之情，也表達了忠誠領袖、擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖，緊跟偉大復興領航人踔厲篤行的共同心聲」。

廣西自治區黨委書記劉寧曾長期在水利部工作。（微博@tongyinpinghaiziwang）

有觀點指，此次廣西在全國各省中率先「發聲」，可視作為中共二十大正式預熱，其關於「領袖」的若干高調錶態，則為二十大的輿論氛圍提前做了鋪墊。

連番高調發聲，亦令廣西自治區黨委書記劉寧進入外界視野。

據公開資料，劉寧生於1962年。從清華大學水利專業畢業後，多年在水利系統工作，2009年開始擔任水利部副部長長達8年時間。2017年4月劉寧由水利部副部長轉任青海省委副書記，2018年升任省長，2020年又轉往遼寧任省長。在東北履新僅一年多後，劉寧於2021年10月升任廣西自治區黨委書記。

從其政壇軌跡可見，劉寧在中共十九大後步入仕途快車道，成為這一政治周期內於省部級政壇大量湧現出的中共「60後」高官中的代表一員。