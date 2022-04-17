貴州何以躋身中共「準政治高地」

5年前的4月20日，習近平在貴州省黨代會以全票當選中共十九大代表。

那是習近平第三次當選中共黨代表，不過之前兩屆均是在其主政過的上海市當選，而2017年中共十九大在即，其選區何以突然轉到十分邊遠的貴州呢？

當時，習近平本人解釋說是因為「帶着對貧困地區群眾的牽掛」「是對貴州脱貧攻堅的巨大激勵」。不過，隨後人們便意識到原因不止於此。

4月20日同一天，浙江政壇出身、入貴5年的陳敏爾連任貴州省委書記。不久後，山城變故再現，時任中央政治局委員兼重慶市委書記孫政才7月15日被免職，陳敏爾順勢北上接棒，提前鎖定中央政治局的一把交椅。

原來，習近平以中央安排的黨代表候選人出現在貴州參選，絕非偶然。

5年後的又一個4月份，貴州省黨代會料不日召開。2021年12月，貴州省決定第十三次代表大會於2022年4月召開，最近一次貴州省委常委會於4月8日舉行，並未披露新一屆黨代會具體時間，不過目前貴州省已在密集為此造勢宣傳。

這將是中共地方黨代會「下半場」的頭炮，而貴州又或是第一個宣佈中共二十大代表人選的大單位。屆時，中央是否會安排新的中共黨和國家領導人在貴州「參選」不得而知，但是若有，則毫無疑問將是第一個二十大前瞻看點。

不管怎樣，作為一個年GDP不足兩萬億（2021年數據）、排名全國第22位的邊遠省份，貴州卻絕對是現下中共政壇的一個「福地」，或者說僅次於傳統六大中央政治局委員兼掌的省市區之外，最亮眼的「準政治高地」。

1980年代走出來的中共總書記胡錦濤自不必說，中共十八大前後，貴州走出一名中央政治局常委（現任全國人大常委會委員長栗戰書）、一名中央政治局委員（現任重慶市委書記陳敏爾）、一名國務委員（現任國務委員兼公安部部長趙克志），其地位實非其他省份所能比。

如今，貴州省委書記、準「60後」少數民族官員諶貽琴（白族）更是中共地方31省市區中唯一的現任女性「一把手」，被認為是中共二十大後更上層樓接棒國務院副總理孫春蘭角色的最有競爭力人選，如此一來也將是「入局」的大熱門。

除此之外，貴州省委常委班子這些年年輕化成就最著，期間第一名「70後」副部級官員時光輝（現任貴州省委常委兼政法委書記）、第一名「70後」省級常委劉捷（現任浙江省委常委兼杭州市委書記）兩名「70後」常委在貴州任職。

短短十餘年，貴州不僅經濟增速長期位列全國前茅，政壇新貴也層出不窮，怎不令旁觀者眼熱？