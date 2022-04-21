華為又有重磅發布　歐拉作業系統已跨越生態拐點

在美國方面多重打壓之下，已經站在全球訊息和通訊技術最前沿的中國科技企業巨頭華為的每一個新動作都格外引人注意。華為如何脱困而出，是很多人在等待的答案。

在4月13日至15日舉行的歐拉開發者大會（openEuler Developer Day 2022）上，歐拉生態服務平台、歐拉首個數碼基礎設施全場景長周期版本——openEuler 22.03 LTS正式發布。中國電信天翼雲、中國移動在線營銷服務中心、聯通雲、上交所、中信銀行、華為、英特爾、開源晶片研究院、超聚變、新華三、SUSE、麒麟軟件、統信軟件、麒麟信安、普華基礎軟件等諸多企業代表出席了這次的開發者大會。

歐拉於2010年誕生於華為高性能項目組，按照華為創始人任正非的表述，歐拉的定位從一開始就瞄準國家數碼基礎設施的作業系統和生態底座，承擔支撐構建領先、可靠、安全的數碼基礎的歷史使命。

作為一種Linux作業系統，華為將自己研發的EulerOS於2019年12月31日正式開源為openEuler。2021年9月舉行的華為全聯接大會2021上，面向數碼基礎設施的開源作業系統歐拉（openEuler）全新發布。2021年11月，華為將歐拉捐贈給註冊於中國民政部的非營利性獨立法人機構——開放原子開源基金會，實現由企業主導向產業共建的轉變。

在華為全聯接2021上，面向數碼基礎設施的開源作業系統歐拉（openEuler）全新發布。（華為官網）

歐拉作業系統可廣泛部署於伺服器、雲端運算、邊緣運算、嵌入式等各種形態設備，應用場景覆蓋IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），實現統一作業系統支持多設備，應用一次開發覆蓋全場景。

目前，歐拉南向已支持全球主流架構體系，包括X86、ARM、RISC-V以及其他海內外一些主流的晶片，北向在2021年也做了很多相關SV的認證、測試，適配兼容，大約做了幾百家；openEuler開源社區已發展了330家社區夥伴，8,403名社區開發者。目前openEuler累計裝機量達130萬多套，業內人士表示這說明歐拉作業系統跨越了生態拐點，預計2022年裝機量將達200萬套。

來自《中國伺服器作業系統市場研究報告》的資料顯示，2021年中國政府行業伺服器作業系統裝機總量為56萬套，openEuler系產品市場佔有率居首位，達35.2%；openEuler系產品在運營商市場裝機量達36.3萬套，市場份額也排在第一，達32.0%；openEuler系產品在金融行業裝機量達到30.2萬套，份額達23.3%，排名第二。

作業系統是基礎軟件，是根技術，作為軟件堆棧的基礎底座，也是數碼經濟發展的重要增長極。基於美國對華為的打壓，公眾已逐漸熟悉了華為作為備胎推出的HarmonyOS（鴻蒙系統），但同為開源的鴻蒙瞄準的是未來萬物互聯的作業系統，更多面向的是消費電子產品領域，而歐拉則面向的是伺服器、儲存、雲端服務、工控產品這樣的商業應用領域。

華為方面表示，歐拉和鴻蒙已實現內核技術共享，未來計劃在歐拉構築分佈式軟總線能力，讓搭載歐拉作業系統的設備可以自動識別和連接鴻蒙終端。後續進一步在安全作業系統、設備驅動框架，以及新程式設計語言等方面實現共享。

新近舉行的歐拉開發者大會是自2021年11月華為捐贈歐拉後的首次社區開發者大會，由開放原子開源基金會和歐拉開源社區共同主辦。大會上發布的歐拉首個數碼基礎設施全場景長周期版本是歐拉捐贈之後的首個社區共建版本，也是首個支持數碼基礎設施全場景的長周期版本，已有8家公司宣佈基於該版本的商業發行版計劃。

歐拉首個數碼基礎設施全場景長周期版本支持伺服器、雲端運算、邊緣運算、嵌入式等應用場景，同時支持包括鯤鵬、英特爾、飛騰、申威、龍芯、兆芯等全球主流晶片，來自歐拉開源社區的773名貢獻者、百家廠商和用戶參與了版本開發，新增原始碼2300萬行。通過構建分佈式軟總線能力，openEuler 22.03 LTS版本可以實現歐拉和歐拉設備的自發現、自聯通，歐拉和鴻蒙設備的自發現。

當下，基於openEuler共有三類版本。一是社區發行版，如openEuler 22.03 LTS，它未與行業場景應用做特別緊密的調優，屬一個基本可用版本；二是商業發行版，額外有一些差異化的競爭力，另外會給客戶提供服務，客戶需要花錢買這個產品，目前麒麟軟件、統信軟件、麒麟信安、SUSE、超聚變、新華三、中科創達、科東軟件等企業已宣佈即將推出基於openEuler 22.03 LTS版本發布的商業發行版；三是用戶自用版，部分客戶有對應的研發團隊，希望基於openEuler做出有自己的定製能力，特別像一些有雲端的廠商，或者使用、建設、提供雲端服務的廠商等，很多能力需要基於自己的作業系統發行版來做。

PC時代的Wintel生態（Microsoft Windows作業系統與Intel CPU所組成的個人電腦生態）、流動互聯網時代的蘋果iOS生態和安卓生態都有着自己的輝煌江湖，而隨着萬物互聯時代的到來，新的生態也正在蓬勃生長。華為方面希望，通過能力共享、實現生態互通，「歐拉+鴻蒙」可以更好的服務數碼全場景。

在2022歐拉開發者大會上，人們還注意到了一個現象，出席代表包括了國際行業巨頭英特爾，為何英特爾也要加入這個由中國主導的開源社區？英特爾的加入對歐拉意味着甚麼？