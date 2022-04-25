為何台媒「誤報」解放軍攻台　不該被等閒視之

4月20日，台媒「中華電視」（簡稱華視）在播出7點晨間新聞時段，於畫面下方的「跑馬燈」快訊字幕處，連續浮現多條「驚天訊息」，包括「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸，設施、船舶損毀」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令，3月6日8時起生效」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「戰爭有爆發之虞」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」等，引發不少民眾議論。

而華視在發現跑馬燈訊息出現「誤報」後，也迅速向觀眾澄清並致歉，從新聞主播台、跑馬燈、YouTube直播頻道至臉書（Facebook）粉絲專頁，皆發出澄清聲明。華視事後解釋，上周接獲新北市消防局來函委託，製播「民安八號防災演習」（簡稱民安演習）的公益影片，影片文稿與跑馬文字皆由新北市消防局提供，並在4月19日下午錄製。然因錄畢後檔案路徑未恢復，導致7點晨間新聞播報時，跑馬燈播出了昨日的錄製內容，相關人員直至開播7分49秒後，才發現錯誤並進行修正。

然就在懲處相關人員後，4月21日華視再陷「誤報」風波。據觀眾截圖爆料，繼4月20日上午7點「解放軍攻台」後，華視於同日上午9點34分及36分，再度以橫式跑馬文字播出「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油，預估藴藏量一百萬桶」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」等虛假訊息。對此華視只能持續道歉，並解釋是為緊急製作道歉跑馬，首度啟用了特殊模板，欲於廣告空檔測試，但因字幕人員未完全關閉該模板，導致3條測試用文字意外播出。

但可想而知，這般解釋難挽華視聲譽。4月22日凌晨，華視緊急再發新聲明，宣佈代理總經理陳雅琳、公廣集團董座陳郁秀雙雙請辭，以盼能替這場風波止血，但成效顯然有限；而陳雅琳雖保住台長之位，卻必須至台立法院進行專案報告，各方對華視的圍剿也依舊激烈。

4月20日，華視在播出7點晨間新聞時段，於「跑馬燈」快訊字幕處，連續出現多次「誤報」，包括「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸，設施、船舶損毀」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令，3月6日8時起生效」等，引發輿論抨擊。（Facebook@立法委員林奕華）

荒唐背後的三種解釋

而正因此次事件過於荒腔走板，導致各種「非華視版本」的新解釋，在輿論場上四處發酵。

第一，是所謂「中共滲透」說，持此論者多為民進黨與泛綠陣營支持者，其認為華視之所以「持續出包」，是因潛藏其中的「親共勢力」趁勢出擊，要替未來可能登場的「訊息戰」試水温，故在「誤報」解放軍攻台後，又上演了天災末日的劇本。此一言論看似有意替華視開脱，其實反而暗藏「清洗華視」的潛台詞，主張揪出「第五縱隊」刻不容緩。

例如民進黨嘉義市立委王美惠便表示，華視隸屬公廣集團，是台灣面臨重大事件時，政府發布訊息的重要媒體，現竟於晨間新聞發出「解放軍攻台」的假訊息，實是「日防夜防、家賊難防」，其也由此呼籲「務必仔細調查公廣集團的內控機制，調查時也應納入國安考量」，「有心人士配合中國進行測試的可能，都需要徹查清楚。」

第二種解釋，則是認為民進黨與華視策畫一切的「自導自演」說。此論述可謂是對「中共滲透」說的鏡像反彈，認為眼下台灣疫情流竄、2022年底大選將近，民進黨為催出選票，不惜與華視高層共謀此局，以炮製「紅色滲透」的風聲鶴唳，既整頓各界，也打壓國民黨選情。

如此說法雖無實證，卻引發不少藍營支持者共鳴。畢竟華視經過民進黨多番整頓，早已成為三立、民視以外的「綠色新聞」新平台，其董事長陳郁秀更在台灣媒體圈享「國母」之稱，任期僅有3年的董事長之職，卻能供其違法盤據6年，自是朝中有人、八風吹不動。而華視身為固若金湯的「綠色堡壘」，竟會在政治氛圍需要下，沾染導致中天被關台的「紅色陰影」，何其荒謬滑稽？故藍營支持者議論之餘，不僅集體嘲諷「中共再度下場救援」，更要求比照中天案例，「勒令華視立刻停播撤照」。

中天新聞台在YouTube直播到關台最後一刻。（YouTube截圖）

而第三種解釋，可謂在某種程度上，承襲了「自導自演」說的思路，只是情境不同。其認為，「誤報」確為「人為意外」，但目的並非塑造「紅色滲透」氛圍，而是為了華視內鬥需要，畢竟此台向來不遮掩其烏煙瘴氣的權鬥經過，不論是陳郁秀與台獨媒體人郭倍宏結盟，鬥下前總經理郭建宏一事，或是前總經理莊豐嘉因同時見罪藍綠而被迫去職一案，皆為外界所知。

而此次事件雖不知是何人策動，卻終究讓據位已久的陳郁秀臉上無光，也讓取代莊豐嘉、甫代理總經理90天的陳雅琳權柄鬆動，且經歷一陣掙扎後仍是止血無效。起初陳雅琳於4月20日當天提出請辭，隨即被陳郁秀「慰留成功」，但4月21日誤報消息再出後，不僅陳雅琳退下總經理之位，就連陳郁秀亦自身難保，一次請辭公廣集團、華視董事長雙職，離職前夕仍心有不甘發出聲明，指責「可惜組織、設備及部份同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷」，足見其對下台劇變的忿忿不平。

如果不是造假而是外泄

平心而論，上述三種「非華視版本」的解釋，對不同族群皆有說服力，卻也帶有一定的虛妄臆測。「紅色滲透」會在華視內部發生，本就令人匪夷所思；「自導自演」也難以解釋陳雅琳、「國母」陳郁秀的去職；「華視內鬥」又似乎過於冒險，畢竟此事引發調查局約談相關人員，何方受益並不顯著，造成的傷害卻是顯而易見。

簡言之，若由事件後續發展來看，「紅色滲透」、「自導自演」的假設皆站不住腳；「華視內鬥」雖確實發生，卻未必是「誤報」出現之因，反倒更像由此引發的後續風暴。在此脈絡下，綜合華視原始聲明，真相或許早在4月20日便已浮現，即「解放軍攻台」之說並非「新聞造假」，而是「腳本外泄」，至於後續的「大屯火山爆發」，則或許真因華視員工慌亂之下、操作不善所致。而兩起事件連環疊加發酵，這才導致後續的「雙陳去職」。

然在茶壺內的權鬥風暴外，所謂「腳本外泄」，其實更值得兩岸關注。此處「腳本」，即華視所述，是新北市即將舉行的「民安演習」影片內容，各方之所以難以想像，是因過往的民安演習，皆未涉及「國防環節」。以2021年的「民安七號防災演習」為例，高雄的模擬情境為「颱風與地震來襲，導致地下工業管線泄漏、毒化災及輻射事故」；台南則是「地震伴隨大豪雨，引發水災、土石流等複合型重大災害」。

4月20日，華視「誤報」解放軍攻台，其解釋是因19日替新北市民安演習錄製影片後，字幕途徑設定錯誤，導致前日錄製的內容字幕於「跑馬燈處」播出。圖為4月23日曝光的新北市消防局公文，內容呈現其於4月8日通知華視協助錄製的影片標題。（Facebook@孟買春秋）

上述演習雖動員台軍與民眾參與，涉及了兵棋推演與實兵操練，卻畢竟圍繞天災這一主題，而非兩岸開戰。然就在2022年2月28日，台灣首次宣佈將於民安演習中納入「戰爭元素」，並通令各縣市在傳統的雨災、風災、地震項目外，增設戰爭破壞重要設施、人員疏散與傷亡搶救等項目。彼時新北市消防局便已表示，將在5月5日時，演練戰爭導致電廠等重要設施遭破壞、新北市遭遇空襲、敵方特戰兵力發動攻擊、傷亡救護地點有敵軍埋伏等情境，實與華視此次外泄的部分腳本相符。

而細究今年的台灣民安演習時程，高雄市、屏東、南投、雲林皆已演訓完畢，其中高雄的情境為「遭到解放軍砲彈攻擊」，屏東為「2025年解放軍以海空兵力部署對台實施封鎖，台灣海空軍均遭火力攻擊而受損」，南投是「遭解放軍導彈空襲，民宅傾倒、橋樑斷裂、建物發生瓦斯爆炸」，雲林則是「解放軍導彈襲擊，油氣設施與鐵路損毀」等；而後續即將登場的，除「腳本」已經曝光的新北市外，尚有宜蘭縣、彰化縣、桃園市、苗栗縣、新竹縣、嘉義縣，亦將圍繞「解放軍攻台」的情境展開演訓，直至6月演習結束。

析論至此，事件本質顯而易見。華視「外泄腳本」固然可笑滑稽，但外界與其嘲諷台媒，不如直視醖釀荒唐的現實情境：2月24日俄烏衝突爆發後，台灣政府並未如某些分析所述，珍惜兩岸避戰機會，反而漸有「正視」台海戰爭爆發之跡象，除民安演習的情境調整外，針對兵役制度的辯論亦為例證。如若此般趨勢持續未停，在可預見的中美博弈激化下，台海爆發戰爭的趨勢恐會直線上升。

長年以來，「武統」看似為統一選項之一，實則更像穩定兩岸關係的「定海神針」：隱而不發的煙硝，雖不足以促統，卻至少在反獨上發揮功效，維持了兩岸難以明言卻心領神會的模糊均衡。但伴隨時空環境改變，此般均衡正在失控，現實發展證明，美國對中國的圍剿不隨政黨輪替而休止，正如台灣的親美趨勢不因藍綠更迭而改易般，兩股脈絡相互加成，急於制華的美國加上唯美是從的台灣，只能讓台海震盪愈發劇烈。

台灣新聞主播張雅琴評論俄烏衝突，話鋒一轉稱對於唱衰和失敗主義者，「台灣一定要大掃除」。（Facebook＠打馬悍將粉絲團影片截圖）

平心而論，台灣民眾並非沒有「避戰」思維，支持「和統」者即便少之又少、幾乎沒有，天真擁護「和平實獨」者卻是多數，且堪稱主流。但在高層政治結構中，台灣政府已成美國豢養的戰略玩物，但凡有意競選總統者，雖能在兩岸論述中分歧，卻無法在親美立場上讓步半分，否則便如2020年的國民黨總統候選人韓國瑜般，會在選前收到「王立強案」的驚喜禮包。

簡言之，台灣空有「民選體制」外殼，其實內裏幾乎等同「美國總督在台灣」，不論藍綠皆為華盛頓的忠誠附庸，民眾不論如何投票，都不可能出現「反美自主」的結果。在此境況下，「寄希望於台灣民眾」的呢喃顯得無力且蒼白，幻想台灣政府能從烏克蘭的前鑑上學習，更無異於天方夜譚。綜觀歷史，受美扶持、高度滲透的政權，往往不願也無法斷奶，否則越戰之後，又何以出現阿富汗之例？烏克蘭又何以走到今日境地？台灣人並非不想效法新加坡，但台美的政治上層建築註定其難有自主空間，不論民意如何風雲變化，政治精英全憑美國號令、供兩黨呼喝驅使，導致台海安寧繫於華盛頓之掌，翻手為雲、覆手為雨，全為己身戰略利益服務。

在此情境下，北京需有展開「持久戰」的準備，即武統作為「定海神針」的功能已然動搖，台海情境難回過往，面對美國眼下持續出招，北京的艱難抉擇已然浮現：若不戰略收縮、放棄台灣，便要正視時空變化，做好軍事鬥爭準備。「持久戰」並不意味立刻發起武統，而是要多重手段齊下，避免美國時刻掌握主動、恣意調動台海氛圍。武統至今仍是最後手段，但「持久戰」的準備，至少能夠確保，出鞘那刻，己身掌握一定優勢，且能承受敵方在政經軍與輿論場的多方圍剿。