尹錫悦再談強化韓美同盟：韓國在中美之間態度不明很危險

韓國候任總統尹錫悦表示，美國與中國之間的緊張關係是韓國的機遇，但韓國若把握不好，也可能成為它的危機。



美國《華爾街日報》4月24日刊登對韓國候任總統尹錫悦的專訪報道，尹錫悦在專訪中表示，美中之間的緊張局勢對韓國來說既是機遇也是危機。

尹錫悦稱，他認為美中可以實現和平共存與共同繁榮，但韓國在外交上採取模稜兩可或反覆無常的態度可能會很危險。

尹錫悦再次表態，他將在與美國總統拜登（Joe Biden）會面時探討加強兩國同盟關係的方案。

尹錫悦此前接受美國《華盛頓郵報》採訪時曾表示，他認為韓國應該依靠與美國的軍事同盟來對中國採取更強硬的政治立場，改變目前韓國對改善朝韓關係過度關注的局面。

就2018年以來韓美聯合軍演規模不斷縮小一事，尹錫悦表示，正在考慮截至2022年秋季或2023年春季將聯演規模恢復到以前的水平。

對於外界關心的韓國是否尋求加入美、日、印、澳四方安全對話機制（Quad）一事，尹錫悦稱，並不期待美日印澳四方安全對話（Quad）近期內發來邀約，但他也表示，若有機會，韓方將積極考慮參與。

尹錫悦就朝韓關係表態稱，若朝鮮採取無核化措施，韓國新政府將為其提供比現屆政府所承諾的人道主義援助還要多的好處。

尹錫悦同時表示，將爭取改善韓日關係。