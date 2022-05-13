美國務院移除「台灣是中國一部分」　學者：嚇阻中國的作用不大

美國國務院於5月5日大幅更動官網上美台關係的「事實清單」（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，並新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」，在台海兩岸均引起美國是否調整其對華與對台政策的高度聯想。

國際關係學者、台灣輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎接受《香港01》訪問時認為，美國倘若未改變其一中政策，便應該把對台關係論述清楚，如果想利用台獨想像空間來嚇阻中國，作用不大還會令其身陷麻煩。



美國國務院調整官網涉台表述，在中美台都掀起軒然大波。中國外交部發言人趙立堅批評，美方修改「美台關係事實清單」，這是虛化、掏空一中原則的小動作，在台灣問題搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法必將引火燒身。台灣外交部則一如既往，強調此乃美國對台承諾堅若磐石。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）卻在5月11日重申，美國對台政策不變，仍致力謹守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」；美國不支持台灣獨立，這是美方公開與私下都多次清楚表明的。

「台灣主權未定論」拆了蔡英文的台

美國國務院官網美台關係表述的更動，涉及美國對於台灣法理定位的認知甚至是表態，在此之前民進黨政府官員於「《舊金山和約》及《台北和約》生效70周年研討會」提及「台灣主權未定論」，美台之間在論述似乎有前後呼應的味道。

何思慎對《香港01》記者表示，當年尼克松（Richard Nixon）訪華並簽署《上海公報》之後，「台灣主權未定論」就不再成為美國對兩岸關係的話題。包括日本和歐洲等國家與北京建交後，承認中共是代表中國的唯一合法政府，並以模糊的字眼對台灣與中國大陸的關係做表述，但這不代表這些國家在外交上支持「台獨」，不明白民進黨政府何以在今天重提「台灣主權未定論」。

至於美國國務院官網所提出的涉台新表述，何思慎表示美國在當前美中與美俄博弈態勢下，內部的步調跟聲音都很亂，說不定有人想要老調重彈「台灣主權未定論」。不過要提醒蔡英文政府的是，她現在將「中華民國」等同於「台灣」，如果「台灣主權未定」的話，對「台獨」有無幫助尚不可知，但馬上在現實上就拆了蔡英文的台，因為她身兼民進黨主席，而民進黨是台灣的執政黨。

將美中關係穩定於「護欄」

當美國涉台新論述引起台海兩岸高度重視後，國務院卻又重申美國「一中政策」不變，且「不支持台灣獨立」，而先前3月18日拜登（Joe Biden）與習近平視頻會談時還曾經強調過「四不一無意」（不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突），美國是有意在台灣問題上跟北京玩切香腸式的文字遊戲？

何思慎分析會出現這個情況，與拜登政府上下出現不協調有關。不過白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在5月11日已表明，美國一中政策不變，不支持台灣獨立是美方長期立場，這個說法應具有代表性。美國現階段還是想要將美中關係穩定在「護欄」裏面，首要解決的問題則是美國內部的通脹，尤其是大選即將來臨，「經濟維穩」應是拜登政府最主要的考量。

當然也不排除美國政府有部分的人想把台灣當成誘餌，引誘中國大陸來咬這個餌，讓美中衝突得以師出有名。然而何思慎也說，畢竟亞太情勢跟黑海情勢並不一樣，美國不必然會想將烏克蘭戰爭複製到台海，從而同時拉垮中國和俄羅斯這兩個美國設定的最大挑戰者。

美國白宮印太事務協調官坎貝爾，5月11日出席美國和平研究所（USIP）一場研討會，在會上強調美國一中政策不變，不支持台灣獨立是美方長期立場。（Getty）

涉台新表述反令戰略更模糊

如今北京質疑美國的做法是在虛化和掏空一中，倘若美國仍遵守其一中政策，又為何在國務院官網上的敏感文句「動手腳」？何思慎指出，台獨派對美國國務院的改變很興奮，但美國既然沒有要改變一中政策，何須去修改官網上行之有年的說法呢？不就是畫蛇添足？如果美國要美中關係走在護欄裏面，不希望兩岸衝突，在外交上應該要鼓勵兩岸也必須創建起護欄，令兩岸關係如同美中關係一樣拉到護欄裏面。美國既然在國務院官網的論述上啟動了按鈕，就有必要說清楚到底與台灣的關係是什麼、期待什麼樣的兩岸關係，不然美中關係也很難回到護欄裏面。

進一步來看，有論者認為美國修改國務院官網的涉台表述，是在台灣問題上從戰略模糊走向了戰略清晰。何思慎對此語帶保留表示，這或許是觀察的指標之一，可是美國如果要走向戰略清晰的話，不能只有「一頭清晰」，讓台獨覺得美國在戰略上清楚支持台灣跟大陸「independent and separate」，反而會讓美國陷入大麻煩。美國要做的是「兩頭清晰」，既不支持台獨，也反對大陸以武力解決台灣問題，而這種「清晰」的政策立場在過去一直是存在的。於今國務院官網上的新表述，其實反而是讓美國戰略更不清楚，美國若是想用更巧妙的方式增加「台獨」的想像空間來嚇阻中國，這個作用並不大，還會讓事態變得更難預料。

何思慎說，美國有人樂觀認為只要讓中國踩進衝突裏面，美國既可以在衝突中支持台灣，又可以保持置身事外的姿態，也就是把衝突只侷限在兩岸，由作為美國代理人的台灣去直面中國大陸的軍事，美國自己則不介入。但如此設想恐怕過於理所當然，包括美國盟友日本都不會對這場戰火這麼樂觀，對日本來說，最好的狀態就是兩岸不要有衝突。就算安倍晉三講過「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」，但這位「老先覺」的真正意思是要提醒美國，如果台灣有事的話，日本很難置身事外，你美國也跑不掉，美國不只是「公親」，根本就是「事主」。

蔡英文3月22日與日本前首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題進行視頻對談。安倍晉三說，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。（台總統府供圖）

東亞格局洗牌 反中非唯一路線

美國國務院修改官網表述的時間點頗微妙，拜登緊接着要在5月20日啟程訪問韓國與日本，並出席四方安全對話（Quad）領袖會談，系列動作是否在為其亞洲之行進行鋪墊？何思慎將此問題納入近期亞洲地區權力格局洗牌來做思考，拜登訪問韓國的重點在於朝鮮；而到日本則主要是為了參加Quad，要注意到成員之一的印度並非毅然決然地一味「反中」，如果跟中國的關係弄到決裂，對印度的安全也不是一件好事。

此外，還有近期完成大選的菲律賓，何思慎解讀，目前看來小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）基於經濟需要，並不想走「抗中」的方向。而韓國的尹錫悦亦然，其所屬的國民力量黨雖然重視傳統的韓美同盟路線，但並不代表要與朝鮮發生衝突，尹錫悦就職演說已拋出有意韓半島在和平進程上繼續對話的態度，且將出任外長的朴振講得更白，並不希望為了確保安全利益就去犧牲經濟發展，此話最主要針對的就是中韓之間的經濟連結。

對於美國在東亞新局之中將扮演何種角色，何思慎判斷，要觀察拜登有沒有辦法讓Quad功能實體化，並逐漸擴大為東亞的多邊架構。在可見的未來中，Quad可能還是會像比較鬆散的印太對話機制，也不會只強調安保議題，且拜登有意將之與印太經濟架構連結起來，往較軟的方向發展，當然其中依舊存有其對華思維。放在美中對抗的戰略架構下，未來Quad可能會跟澳英美聯盟（AUKUS）有所分工，後者是實在且較硬的軍事結盟，前者則是朝向議題多元化、跨出傳統安全往非傳統安全，特別是經濟安全方向去滲透的多邊架構。