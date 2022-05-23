評胡錫進冒昧提點建議：北京防疫是否應該勇敢一些？

北京這波疫情已經持續有一段時間了，但多日來，每天仍有數十例新增感染者。目前，北京繼續暫停堂食、暫停返校，多區實行居家辦公，全市等級景區景點暫停開放。相比於北京過往的熙熙攘攘、人來人往、車水馬龍，北京最近明顯變得冷清許多，外出的人大幅減少，商場和街道那些曾經人流如潮的店鋪幾乎門可羅雀。

與此同時，北京的核酸檢測點大規模普及，幾乎每個小區每日都有免費核酸檢測。目前在北京進出小區、公司和公共場所，乘坐公交、地鐵、網約車、出租車，都需要健康碼裏面的48小時核酸陰性證明。起初，有不少北京居民反映每日核酸檢測排隊時間過長，動輒需要一個小時左右，但最近這一情況有所緩解。以筆者過去兩周的生活經驗，只要不是卡着核酸檢測結束的時間點趕過去，順利的話，十分鐘左右便能搞定。如果每日都有離開小區去單位或公共場所的需求，那麼需要兩天做一次核酸，反之，什麼時候有外出需求，只需提前一天在小區做下核酸即可。

一方面城市冷清，許多店鋪的生存遭受衝擊，另一方面核酸檢測的普及，大幅降低疫情大規模爆發的可能性，這讓人不能不去思考北京是否可以適時優化防疫措施。前《環球時報》總編輯胡錫進說，「老胡今天冒昧提點建議」，「北京全市清零看來尚需時日」，「即使清零了，不像天津那樣再遭病毒新的襲擊也恐難保證」，「而現在北京市的大規模核酸檢測能力已經建立了起來，哪個區、哪個街道、哪個公共場所有新疫情發生，大概率能夠及時發現，感染鏈也能做到迅速切斷」，「有如此大規模的核酸能力，再出現大規模疫情爆發的可能性已經基本排除」。

基於上述的北京疫情現實，胡錫進建議：「這種情況下，社會面已經清零的區似有必要啟動恢復正常經濟和社會活動了，全市餐飲的堂食禁令也應考慮取消或部分取消了。比如朝陽區已經連續多日社會面清零，全區繼續居家辦公，上班的人兩點一線，將進一步增加經濟損失。這個區不妨一邊恢復正常秩序，一邊持續開展高強度核酸檢測，這比按照半靜默的現狀等待最終的清零結果，綜合性價比更高。」他說：「用常態化核酸來保衛我們的正常生活秩序，讓我們的城市重新活躍起來，這需要有準備的勇敢嘗試。我覺得，北京市是最有條件開展這一探索的地方。」

應該說，胡錫進的建議是有道理的，有助於在防疫和恢復城市活力之間達成平衡。過去一個月，由於採取的防疫措施相對及時，北京疫情未出現大規模傳播，使得北京不用像上海那樣封城。但事有兩面，過去一個月，北京城市的活力明顯下降，變得比較冷清、蕭條，許多店鋪都面臨經營困境。要知道，那些受衝擊的店鋪背後都是民眾的生計，是許多家庭保持正常生活的希望。怎麼在有效防疫的同時，盡最大努力保障民眾的正常生活，保持城市的活力，已經成為越來越緊迫的現實命題。

在內地暫時尚未充分準備好放開管控的情勢下，合適範圍之內的嚴格防疫確實很重要，但人們的正常生活和經濟社會發展同樣很重要。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生說過，「凡是持久的，必是温和的與可持續的」，「新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱着咱就是不過了也要把病毒弄死的心態」。防疫政策若想持久有效，經得起實踐和人心的檢驗，就必須盡最大努力在防疫和保障人民正常生活、經濟社會健康發展之間達成動態平衡。因為人民的耐心是有限的，經濟社會健康發展又是大規模防疫資源投入能否持續的前提條件。在疫情已經超過兩年，新冠病毒的危害性明顯下降但傳播力更強，全球許多國家和地區紛紛回歸正常生活，而中國嚴格防疫所造成的衝擊日益顯現，社會上有越來越多的聲音希望兼顧防疫和民生、經濟的情勢下，內地能不能根據病毒的特性和全球防疫形勢及時優化防疫措施，儘量降低代價和成本，將直接關係中國防疫的最終成效。

從這個意義上來說，胡錫進建議「社會面已經清零的區似有必要啟動恢復正常經濟和社會活動了，全市餐飲的堂食禁令也應考慮取消或部分取消了」，「讓我們的城市重新活躍起來」，的確是符合當下民生需求的一個值得考慮的選項。希望北京市在條件允許的範圍內優化防疫措施，多設身處地、將心比心地想想民眾的正常工作和生活，既讓防疫更加快速精準、温暖和人性化，又讓首善之區更具感召力。