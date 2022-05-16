胡錫進：中國正探尋動態清零「遞進版」　怎能讓北京上海反覆封控

昨晚（15日），前環球時報總編輯胡錫進在微博發文稱，中國4月份的經濟數據讓很多人看著觸目驚心，但相信中國正在探尋動態清零針對Omicron的「遞進版」，怎麼可能會讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五「反反覆覆搞封控」。



胡錫進稱，近兩天圍繞中國4月的經濟情況出了不少數據，「個別有腰斬的，很多人看著倍感觸目驚心。直接受損的企業和個人就不用說了，我們社會的其他成員看了，也會很不舒服」。

他表示，中央政府一定看到了這些數據，在當前困難情況下，國家一定會統籌全社會的各種利益，眼下和長遠利益，分輕重緩急地進行施策。只要經濟而不顧人民生命健康，在中國行不通；只要抗疫而不記經濟和其餘，也絕不會是中國的風格。

他又稱，自己相信、也希望大家相信中國正在探尋動態清零針對Omicron的遞進版，在控制疫情和維護經濟發展兩方面，國家是「魚與熊掌都要」。由於Omicron疫情來勢兇兇，國家對於控制這波疫情給予了更多側重，基於這種緊迫性，國家會透過總結這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步長遠之策，「那一定是一個平衡的策略。中國怎麼可能讓北京上海這樣的中心城市隔三差五反反覆覆搞封控，經濟不要了，稅收斷崖下跌就印票子，企業愛倒閉不倒閉，老百姓沒收入就喝西北風，我們的國家怎麼可能會允許那樣的情況發生！」。

胡錫進指出，本輪疫情自3月起愈趨嚴重，當前將它迅速制住具有戰略意義，希望民眾一起多點耐心，也更要有信心，「國家政策，就是大家焦慮、期盼，或者說所思所想的總和」。

胡錫進並非首次公開談論內地的防疫政策。本月初，他曾在微博發表題為《北京，背水一戰》的評論文章，指出只有成本可控的清零才更有意義，中國不能用不斷封城來維繫新冠病毒的低傳播，否則後果更加嚴重。惟該篇文章發布不久後就被刪除。