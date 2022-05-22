疫情｜北京市再出台四項措施　包括全面落實重點區域居家辦公

北京市昨日（21日）宣布，出台四項措施進一步加強社會面疫情防控，實施時間為今日（22日）至28日。



四條具體措施方面，一是全面落實重點區域居家辦公要求。在朝陽區、豐台區、房山區、順義區基礎上，海淀區實行居家辦公，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。確需到崗的，持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「點對點」閉環管理。

二是堅持非必要不聚集。朝陽區、海淀區、豐台區、房山區、順義區除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣服務）、醫療機構、藥店等正常營業外，區域內所有室內文化娛樂和體育健身場所、線下培訓機構以及購物商場（超市、餐飲機構、食品店除外）暫停營業。

三是降低人員流動性。朝陽區、海淀區、豐台區、房山區、順義區繼續執行現行公交地鐵運營調整措施，其他區新增的封控區、管控區內的公交線路甩站或停運，地鐵站點封站，出租車限制區域運營。全市等級景區景點暫停開放，各類公園按照30%限流開放。

四是加強社區（村）和公共場所防疫管理。嚴格落實人員、車輛出入管理和測溫掃碼、查驗48小時內核酸檢測陰性證明等措施。各類單位、大院按照上述政策執行。全市居民減少外出，落實不紮堆、不聚集、加強個人防護等防疫要求。

蔡奇昨到海淀區考察

據《北京日報》報道，北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇昨日到海淀區檢查疫情處置工作。他強調，海淀區是事關全市動態清零行動的關鍵之地，要全面嚴防死守，堅持對社會面病例零容忍，以最快速度管控風險點、阻斷傳播鏈，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

據北京衛健委，北京昨日新增52宗本土確診病例（含1宗無症狀感染者轉確診病例）和9宗無症狀感染者。