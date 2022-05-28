最難就業季｜畢業生創紀錄1076萬人　胡錫進：國企應帶頭提供職位

去年12月，國育部舉辦的新聞發佈會上，教育部高校學生司司長王輝表示，2022屆高校畢業生規模預計1076萬人，同比增加167萬，規模和增量均創歷史新高。



畢業季將至，受到疫情和經濟的影響，這屆的畢業生被稱為遇上史上「最難就業季」，對此，官媒《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進27日晚間發文提到，面對今年疫情衝擊經濟的特殊情況，他認為國企尤其應該為大學畢業生多提供一些就業崗位，現在面臨大學生就業困難，它們理應站起來，為托起就業形勢貢獻更多的承重。



胡錫進發文提到，今年大學畢業生將達到創紀錄的1076萬人，安排好他們的就業是中國社會面臨的一道新考驗。

胡錫進指出，5月份國家統計局公佈的資料顯示，規模以上的國有工業控股企業1到4月的總利潤額上升了13.9%，是各類工業企業中增幅最高的，「也就是說，國企如果多增加一些員工，擴大經營的人員成本，仍有能力將其經營效益保持在全國企業經營效益的平均線之上。因此國企尤其應該為大學畢業生多提供一些就業崗位」。

胡錫進強調，國企一直承擔了比較多的社會責任，它們同時也在獲得各種經營資源方面具有優勢。現在面臨大學生就業困難，它們理應站起來，為托起就業形勢貢獻更多的承重。

他也稱，自己曾在國企工作，「我知道國企也很不容易，上級機關往往年年都向下壓指標，國企多招大學畢業生，需要上級批准更大的用人成本，而不能又讓企業擴員，又不允許降利潤」。

5月18日，李克強在雲南大學聽取畢業生就業和雙創情況彙報，今年中國畢業生將迎來「最難就業季」。（新華社）

但胡錫進認為，促進大學生就業在今年有特殊意義，「希望國企帶這個頭，效益還不錯的民營企業也多想想辦法，大家共同努力，今年的大學生就業難題終將有望平穩化解。」

胡錫進也提到，大學生畢業就失業，這種情況絕不能在我們的社會大規模和長期發生，一但有出這種情況的危險，各地政府就要帶動社會迅速行動起來，擴充就業崗位。而只要大家都工作了，經濟規模自然就擴大了，稅收也會增加，整個社會的繁榮就能不斷延續。

針對網絡上看到有學校要求畢業生提供虛假就業證明，讓學校的畢業生就業率好看，拿不出證明的不給畢業證。胡錫進則抨擊，這樣的做法一旦查證，相關學校的責任人必須受到懲處，「決不能讓這樣的弄虛作假給大學生就業製造繁榮假像，決不能允許用自欺欺人代替社會各方面共同啃下這個硬骨頭的努力」。