最難就業季｜暨大新傳院公開向校友求助　籲助畢業生挖掘工作資源

內地面臨「最難就業季」之際，本部位於廣東廣州的暨南大學新聞與傳播學院近日選擇向校友求助，冀校友發揮優勢，挖掘工作資源。



該院微信公眾號周三（25日）晚發布《幫扶促就業：致暨南大學新聞與傳播學院全體校友的一封信》，提到今年中國應屆大學畢業生達到1076萬人，首度突破千萬大關，規模和增量均創歷史新高，以及新冠疫情反覆，青年就業面臨嚴峻的挑戰，「就業是民生之本，高校畢業生就業關係民生福祉、經濟發展和國家未來」。

為應對「最難就業季」，院方高度重視，成立了以院長、黨委書記為組長的就業工作領導小組，副院長、黨委副書記、各系所主任、輔導員任組員的訪企拓崗促就業專項行動工作小組，竭盡全力推進應屆畢業生就業服務工作，同時開展「訪企拓崗促就業」專項座談會，指導學生參加線上線下「雙選會」，開展「灣區青年職業發展訓練營」培訓，利用各媒體平台發布招聘信息，促進畢業生更充分、更高質量就業等。據介紹，學院總計有732人擬於7月畢業，包括496名本科生，233名碩士研究生，3名博士研究生，部分優秀學子至今未與用人單位簽訂就業協議。

學院隨後向校友呼籲，懇請其發揮各自崗位的優勢，挖掘工作資源，積極參與和組織應屆畢業生就業招聘和就業指導工作，為學院的畢業生們提供就業信息、就業崗位和就業指導。

學院應屆畢業生數據。（暨南大學新聞與傳播學院）

公開資料顯示，暨南大學新聞與傳播學院下設新聞學系、廣告學系、廣播電視學系、網絡與新媒體系、口語傳播系和計算新聞傳播研究中心，為華南學術重鎮、傳媒人才搖籃。其中，在教育部全國第四輪學科評估中，暨大新聞傳播學位列「A-」。

事實上，面對「最難就業季」，特意對學生出手相助的高校遠不止暨南大學一家。例如在日前舉行的上海體育學院書記校長訪企拓崗促就業專項行動啟動儀式暨2022屆畢業生春季雲端直播招聘會上，129家用人單位提供了2200多個就業崗位。期間，黨委書記李崟、校長陳佩傑先後化身主播在線「直播帶人」，其中李崟在直播當中用陽光、專業、踏實三個關鍵詞，向用人單位鄭重推薦本校畢業生。