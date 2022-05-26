最難就業季｜名校碩博生湧縣城　專家：應引導畢業生升學創業入伍

內地迎來「最難就業季」，北大清華博士生要湧入縣城就業，引發熱議。近日，北大有博士生去北京朝陽區街道當城管，也引起討論。

對此，有專家建議，繼續實施研究生擴招政策，擴大專升本規模，通過政策扶持鼓勵青年應徵入伍，拓寬畢業生就業和升學渠道；應持續開展創業帶動就業示範行動，引導鼓勵高校畢業生創新創業。



據內地官媒《人民政協報》報道，廣東省和平縣擬引進89名高學歷人才，其中700餘名碩博畢業生報名，其中還有清華、北大、海外名校留學人員；常住人口不到20萬人的浙江省麗水市遂昌縣，近日也引進24名來自一流大學的畢業生，入職基層工作崗位。有人直呼「太捲了！這是對人才的浪費！」

據近期智聯招聘發布的《2022大學生就業力調研報告》，國企仍是畢業生首選，佔比44.4%，高於2021年的42.5%，選擇民營企業的佔比17.4%。

內地就業形勢不佳。（每日人物）

全國政協委員、中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮對此表示，受疫情影響，高校畢業生求職心態更加求穩，因此傾向於報考公務員，選擇事業單位、國有企業和民營行業龍頭企業。近年來研究生和國家公務員報考人數的急劇增加也說明了這一點。

數據顯示，2022年大學畢業生1076萬，創下歷史最高紀錄，比去年漲167萬，高校畢業生就業面臨巨大壓力。

「2022年求職畢業生存量、增量疊加，勞動力市場上需要求職的畢業生人數將再創新高，總量壓力明顯加大。」莫榮表示，「就業難」主要源於產業結構調整與勞動力供給不協調；高校畢業生就業能力和市場需求不匹配；高校畢業生就業期望和市場需求不一致等原因。

教育部官員4月19日在一場視像會議上表示，「2022屆高校畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年」。（每日人物）

他認為，高校的人才培養模式與社會接軌不夠緊密。目前，高校側重於傳授理論知識，對實踐能力鍛煉重視不夠，培養的學術型、研究型人才偏多，應用性、技能性人才偏少。而每個社會對學術型人才的需求都是有限的、要求也是更高的，更需要大量實踐能力強的技術人才。此外，高校專業設置和社會經濟發展不相適應，學生所學非用人單位所需。「一些多年就業紅牌和黃牌的專業還在大量招生，造成一些專業學生畢業即失業。」

他說，解決高校畢業生「就業難」問題，歸根到底需要堅持市場化就業導向。

他並建議，繼續實施研究生擴招政策，擴大專升本規模，通過政策扶持鼓勵青年應徵入伍，拓寬畢業生就業和升學渠道。2022屆高校畢業生規模擴大的最大特點是高職畢業生較多，因此也可鼓勵部分高校畢業生繼續深造學業。全力開發落實政策性崗位，開發研究助理崗，鼓勵國有企業、事業單位招聘崗位優先向高校畢業生開放。

專家認為應引導畢業生升學、創業、入伍等途徑。（每日人物）

此外，他建議鼓勵高校畢業生自主創業，自疫情以來，高校畢業生自主創業比例下降，應持續開展創業帶動就業示範行動，引導鼓勵高校畢業生創新創業。

莫榮建議，通過深入推進公平環境建設，優化營商環境，加強高校畢業生就業創業教育實踐，便利創業融資，提高畢業生創業積極性和創業就業能力；促進高校畢業生以多種形式靈活就業，並完善靈活就業人員勞動權益保護、保費繳納、薪酬等政策制度。