小事變「大事」　李佳琦還有機會嗎？

自6月3日帶貨直播被中斷後，昔日的內地「帶貨一哥」李佳琦再未有公開露面，在淘寶中輸入「李佳琦」，仍可以顯示其早前推薦的產品，作為宣傳之用的個人頭像等，亦有不少商舖在沿用。

很多知曉「李佳琦到底怎麼了」背後故事的群體，尤其是深諳中國政治紅線的人，已經給出基於以往經驗的判斷：李佳琦基本上「涼涼」了。而另一部分不明就裏的年輕人，尤其是李佳琦的粉絲們，則仍在試圖搞清楚事情的來龍去脈。

6月3日晚間9時左右，李佳琦在直播間宣傳聯合利華（Unilever）生產的英國品牌冰淇淋Viennetta。期間，助手端出一個「坦克造型蛋糕」，兩人表情輕鬆，可直播訊號旋即被中斷。李佳琦第一時間在微博發文，稱直播遇到「後台技術故障」，兩個小時後又再度發文致歉，稱「今晚因為我們內部設備故障無法繼續直播」、「尚未上播的產品，我們之後的直播中會陸續帶給大家」。此條微博之後，李佳琦迄今再未更新狀態，微博顯示正常，但直播已無法如以往一樣回看。

李佳琦6月3日晚直播時疑似觸犯禁忌，端出坦克車造型蛋糕，直播立刻中斷，他也立刻道歉。（微博@李佳琦）

熟悉中國政治的人都知道「坦克造型」意味着甚麼，尤其是直播發生在六四風波周年日前一天，更加劇了此事的嚴重程度。每年的六四周年日前後，中國官方都會加大有關訊息的審查力度，雖然六四風波已經過去33年，但在中國官方看來 ，這仍是一個不容碰觸的燙手山芋，任何層面的「紀念」都可能被視為一種不穩定因素，以及對現有政權的挑戰。

今年的六四周年日，不只是內地的審查更為嚴厲，有着悼念六四傳統的香港，亦加大了對相關悼念活動的管控。尤其是香港《國安法》落定後，很多人亦擔心碰觸國安的紅線。當每年例行的悼念活動走向終結，港人對六四的認知會否發生變化，成為接下來觀察香港社會轉變的一個面向。目前可以肯定的是，六四事件仍會在很長一段時間裏，作為一些國家、一些地區和一些群體質問中國和中共的事由，在每年的周年日被舊事重提。

對中國的年輕一代來說，很多人對六四感到很陌生，不只是因為訊息的不對等，更多是源於不同的成長背景，在中國經濟一步步騰飛的過程中成長起來的95後、00後們，已然對這些歷史遺留問題不太關心。畢竟比起對歷史問題的反復糾纏與追問，更加現實的問題帶來的壓力才更為直接，「這一批年輕人太難了」，成為疫情之後不同階層的共同感慨。再加上過去幾年各地不斷爆發的社會運動乃至衝突，比如2019年香港的修例風波，美國2021年的國會山暴亂以及2022年的俄烏戰爭，這類事件在互聯網以圖文、影片等方式的急速傳播，讓不少年輕人更加篤定，「穩定壓倒一切」在今天的中國依然很迫切、很重要。

回到開頭的問題：李佳琦還有機會嗎？如果李佳琦真的如外界所猜測的，將會遭遇全面封殺，徹底「涼涼」，雖然輿論層面並不意外，畢竟這次「帶貨一哥」碰觸到了官方最敏感的政治神經，但對社會傳導的信息卻是極其負面的，因為關心「李佳琦事件」的群體很少有人認為他是有意為之；如果李佳琦確是無心之過，其在沉寂一段時間後低調復出，還有機會，那無疑是中國官方彈性化應對此類敏感問題的標誌性事件，是一大進步，我們也樂見這樣的彈性，至少目前的跡象看，官方並沒有徹底阻斷李佳琦的後路，一段時間的沉寂對李佳琦本人也不失為一次警示。

6月8日，《環球時報》前總編輯胡錫進在個人平台呼籲，「要在維護原則和正確的同時，讓我們社會多一些包容和寬鬆」，雖然胡錫進特別強調「此文不是專門針對某個事件寫的」，但其中一些論述仍適用於「李佳琦事件」。

《環球時報》前總編輯胡錫進呼籲，中國社會不妨多些包容和寬鬆。（香港01）

比如胡錫進談到，「我們的社會現在似乎有點過於剛性了 ，也就是對各種『原則』非常認真，這有好的一面，但在度上有點過，一些應有的模糊空間被擠壓了」、「一個社會當然要講原則，要有鬥爭精神。原則構成了社會運行的基本框架，鬥爭精神會提供社會的銳氣。但這不意味着社會應當朝着『絕對正確』的方向不斷做出極限努力，度的調節非常重要」、「社會太嚴肅、剛性，對發展，對營造生活的幸福感，以及對國家長治久安都弊大於利。它會讓社會降低對各種問題的承受力，損失社會的韌性和從容，搞得各方面緊緊張張的，小事變成大事，仿佛危機四伏，還會讓內耗和內卷加重，分散了國家的戰略注意力」。

最後胡錫進建言道，「容錯的解釋也不妨擴大些。毛主席主張懲前毖後，治病救人，一些過去做了錯事說了錯話的人和機構，只要真正展現出改正的意願，就可以給出路，讓他們在哪裏跌倒就在哪裏爬起來。」

所以，在政治問題上碰觸了紅線的李佳琦還有機會嗎？當然，這個問題還可以進一步延伸：因偷逃稅款被處罰進而被全面封殺的薇婭還有機會嗎？畢竟作為極具代表性的頭部主播，李佳琦和薇婭雖然從神壇跌落谷底的原因不同，但對他們的後續處理，都考驗着整個社會的包容度和容錯率。對中國官方來說，在固守老辦法之外，如何避免讓一些問題過度政治化，營造日益寬鬆的社會生態，才是更大的挑戰和考驗。