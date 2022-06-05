六四33周年｜口紅一哥李佳琦直播現「坦克蛋糕」　畫面即中斷

昨日（4日）是六四事件33周年，相關話題及數字，甚至6月4日、天安門、坦克車等名詞在內地都是敏感禁忌。内地直播主、有「口紅一哥」之稱的李佳琦前日（3日）晚在「快手」短影音流動應用程式直播時，疑似觸犯禁忌，端出坦克車造型蛋糕，直播立刻中斷，他也立刻道歉。事件在內地網絡上一度引發討論。



3日晚上，李佳琦如常直播賣貨，介紹到奧利奧（Oreo）餅乾時直播卻突然中斷，從網上截圖中可以發現，李佳琦居然端出一盤「坦克車造型蛋糕」，不過隔天就是六四事件33周年，時機對於内地政府來說相當敏感。

李佳琦背後公司為美one，註冊名稱為美腕（上海）網路科技有限公司，位於上海，是一家藝人網紅孵化服務平台，李佳琦前年6月，透過特殊人才方式落戶上海，和另一位薇婭並稱中國電商平台上，帶貨直播的兩大龍頭，去年底薇婭爆發逃稅案件，李佳琦一度被燒到，公司負責人則稱：「我們老老實實經營，本本分分直播，美腕一切經營正常。」

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前晚李佳琦直播時端出坦克車造型蛋糕，直播立刻中斷，他發微博表示「後台技術故障，我們在緊急處理中，大家先稍等一下哦」。

他又發文：「MM們，非常抱歉，今晚因為我們內部設備故障無法繼續直播，大家早點休息，尚未上播的產品，我們之後的直播中會陸續帶給大家，辛苦大家了。」有不知情的網民關心他：「嚇死我了，我以為你漏稅了」。