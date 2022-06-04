六四33周年｜端正歷史態度　別讓「六四」成為禁語

今天是「六四事件」33周年紀念日。《港區國安法》生效後，儘管特區政府沒有明文禁止市民「悼念六四」，但在相關國安案件仍然未有定論的情況下，不少市民難免擔心，香港已經不能集體「悼念六四」，甚至不能提倡「平反六四」。然而，在「一國兩制」之下的香港，「六四」本就不是「政治禁語」，而香港可否繼續舉辦任何相關悼念行動、甚或可否繼續以「和理非」的方式促請中央當局重新評價事件，都應該是再清楚不過的事——因此，特區政府既有責任向市民明晰「底線」，也要小心區分箇中問題性質，不能把紀念歷史與政治抗爭混為一談；至於香港市民，同樣需要端正歷史態度，當我們不斷回憶傷痛，也有必要加深對國家、對中共、對事件的全面認識， 不應基於意識形態偏見而令「悼念」或「平反」訴求影響香港與國家的良性互動，更不能上升成為對抗國家的政治操作。



「一國兩制」下「六四」不是禁語

以往每逢周年紀念日，全稱為「香港市民支援愛國民主運動聯合會」的支聯會都會在維多利亞公園發起悼念集會，與數以萬計市民一起為當年不幸傷亡人士燃起點點燭光，寄哀思、祈安息、促平反。不過，2019年反修例風波過後，激進反對勢力的放肆倒逼中央祭出《港區國安法》，另一極端陣營旋即借題發揮，多次狙擊支聯會五大綱領之一「結束一黨專政」具備「顛覆性質」、歷年集會旨在煽動及挑起市民對政權的不滿及仇恨，涉嫌違反《港區國安法》。及後因為新冠病毒疫情反覆，警方又以防疫為由反對支聯會集會，令「秋後算賬」之說甚囂塵上；加上支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒倖彤等人被控「煽動他人顛覆國家政權罪」，就算相關案件仍在審訊當中，已有越來越多人把「悼念六四」等同「顛覆政權」，甚或擔心「六四」將會成為「政治禁語」。

然而，面對市民的困惑和憂慮，特區政府並沒有給出明確說法。例如特首林鄭月娥及候任特首李家超日前分別被問及假若有市民前往維園公開悼念、或在家中燃點蠟燭自行悼念等等會否觸犯《港區國安法》時，他們都只是重申任何公眾活動不論具備什麼目的都必須符合法律要求云云，但並沒有直接回應有關行為本身是否違法。一些具備法律專業知識的立法會議員，例如法律界林新強和選委界謝偉俊，也認為公開悼念六四是否違法可能存在「灰色地帶」，但相信不涉及組織群眾的自發悼念活動仍有一定空間。

由此可見，香港可否繼續合法舉辦任何相關悼念行動、甚或可否繼續以「和理非」方式促請中央當局重新評價事件，都已不再清晰。不過，上述說法似乎比較著重那些行為的「政治性質」，甚至「一刀切」地把與「六四」相關的「悼念活動」或「平反訴求」視之為「政治對抗」，而忽略絕大多數市民單純從「人道主義」和「關懷國家」的角度出發，希望中央當局重新評價「歷史事件」，從沒想過顛覆國家政權、破壞國家穩定。

也就是說，一些人混淆了問題性質，把紀念歷史與政治抗爭混為一談，但這顯然不是正確對待歷史的態度。而事實上，「六四事件」發生以來，儘管當中存在三種不同性質，但33年來也總有人把三種性質綑綁起來，而這同樣也不是真正尊重歷史的做法。

「八九民運」存在三種不同性質，但33年來總有人把三種性質綑綁評價，並不公道。（資料圖片）

三種不同性質理應切割區別對待

1980年代末期掀起「東歐劇變」，內地同樣風起雲湧——部份崇尚西方思潮的知識份子和高校學生認為，「改革開放」之後政制改革過於緩慢，因而衍生官倒、腐敗、通脹等社會問題；至1989年4月15日被視為「開明派」的前中共總書記胡耀邦逝世，人們藉著天安門廣場發起悼念活動，提出包括重新評價胡耀邦功過及反資產階級自由化運動等訴求，並就此展開為期兩個月的示威、集會和絕食活動；可是，中央當局與示威人士未有達成共識，至4月26日更經《人民日報》社論把示威行動定性為「反革命暴亂」，引發各地學生把抗議行動升級；官民雙方更加爭持不下，到後期示威現場更出現「打砸搶」等違法行為，事件最終在6月4日演化成強力鎮壓的流血悲劇，死傷人數至今仍然成迷。

從中可見三種發生在同一時間、同一地點的不同性質：第一種是中共黨內對於改革路線分歧的「政治鬥爭」，第二種是知識份子和高校學生的「愛國民主運動」，第三種是少部分人士藉著學生運動而製造的「刑事罪行」——這三種截然不同的性質，本應採取切割、區別對待的三種方式處理，而非籠統、簡化地當成同一事件——

在「黨內政治鬥爭」方面，基於價值追求差異，難免出現路線分歧，但有分歧並不必然就是「搞分裂」，而所有紛爭也應該只侷限在中共黨內，不應殃及群眾；對於「愛國民主運動」，學生本就充滿理想主義，之所以挺身而出也是因為胸懷祖國，他們的愛國之心可昭日月，實在不應因為「黨內政治鬥爭」而受到牽連，更加不應被打成「反革命人士」而無辜犧牲；至於「刑事罪行」問題，如果有人「打砸搶」，無論是否為了「爭取公義」，都應承受相應法律後果，並不能因為所謂的「美好意願」而被「文過飾非」。

大多數香港人多年來所提倡的「平反六四」，所針對的正是「愛國民主運動」，希望中央當局能夠給予無辜犧牲的學生和平民一個更加公道的說法，而絕非要為那些犯下「刑事罪行」的違法人士平反什麼，更非要以此介入「黨內政治鬥爭」、推翻國家體制。不過，儘管三種性質各有不同，多年來卻被相提並論，因而衍生不同的歷史觀點——

對香港非建制陣營而言，往往避談當時的「刑事罪行」問題，甚或會以「違法達義」合理化有關行徑，並且把「黨內政治鬥爭」和「愛國民主運動」相扣連，深信只有建立民主體制才能重新評價事件、以為只有「推翻中共」才能真正告慰亡魂，而儘管他們多年來並沒有就此採取任何實質行動，但基於社會充斥意識形態政治偏見，周年悼念活動難免被別有用心人士利用，演變成為匯聚各種反對聲音的場所，在本土思潮崛起的近年更引來不同政治意圖群體從中攪局獲利，令悼念集會蒙上不同含義的政治色彩；

至於中央，則是傾向放大「黨內政治鬥爭」和「刑事罪行」問題，認為當時學生已被參與鬥爭的某一陣營所利用，如果不加以制止恐怕導致國家陷入無法挽救的分裂危機，而當局的鎮壓則成功避免國家步上蘇東解體倒台的命運，亦使得中共意識到必須徹底改革才能邁步向前的必要，及後國家上下也都集中火力推進經濟建設、踏上中國特色社會主義新階段，一旦重新評價事件或會掀起政治漩渦，所以根本沒有重新評價的必要。

無論這些觀點正確與否，這種分歧所引伸的更深維度思考，是整個國家民族到底應該秉持怎樣的歷史信念和治理意識，又將如何面對民族復興路上的歷史考驗和治理挑戰。

香港經過2019年的折騰，迎來措手不及的《港區國安法》，著實有必要好好吸取教訓，重新端正歷史態度，從國家民族的角度加強對國家、對中共、對事件的全面認知。（資料圖片）

端正歷史態度誠懇保持良性互動

中共之所以避談「六四」，與其向來以民族統一和國家穩定為首要任務息息相關，面對政治問題總會極速提高安全係數，採取從重從嚴壓制措施，所以把「六四事件」三種性質簡化成為一種「政治動亂」。可是，改革開放過後的國家變得複雜多元，加上世界思潮紛紜激盪、全球政經格局面臨「洗牌」，那種「一概而論」的歷史習慣和官僚作風明顯已不足以回應社會關係的更新，而是需要一種更加精細化、合理化、坦誠化的治理。

直到今天，不少知識份子都不會否認中共對於國家崛起的貢獻和成就，甚至已經無奈接受當年平息運動的必要，但這並不代表他們認同中共必須採取強力鎮壓的平息手法。相反，在這些關心國家前途命運的知識份子心中，都無法罔顧鎮壓造成民族傷疤和歷史悲劇的事實，更不會因為往後的經濟成就而把「錯誤」當成「正確」，甚至仍然認為中共只有直面歷史才可避免悲劇重演、給予世道人心交代，也只有直面歷史才能更好地重構發展理論、重建社會價值，而不是像一些歷史虛無主義者那般將「六四」從公共記憶中抹去，更不是一味堅持當年那個不當不公的歷史定性——畢竟這是中國人對於歷史的最低要求，也是信奉歷史唯物主義的中國共產黨所應該踐行的責任和擔當。

至於香港，經過2019年的折騰，迎來措手不及的《港區國安法》和「愛國者治港」全新選舉制度，也著實有必要吸取從六四到「佔領行動」再到「反修例風波」的歷史教訓，並且重新端正歷史態度，從國家民族的角度加強對國家、對中共、對事件的全面認知。

「六四事件」之所以被視為香港與中央的「心結」，除了因為雙方對於處理手法存在分歧，更因為雙方都混淆事件多重性質，甚至將之扭曲成為一種不斷深化信任鴻溝的「政治對抗」——例如以「平反六四」作為主要訴求的政治組織迅速崛起成為最受市民支持的團體；爾後以「反共」或「抗共」作為道德號召和政治啟蒙也是必然出現的選舉操作；每逢周年紀念更是不斷集體回憶傷痛、不斷簡化整場民運，甚至越發片面地強調對執政主體的仇恨和對西方政體的追求，那就難免被一些政治極左人士曲解成為一種企圖利用「民主」凌駕「愛國」、再藉此以民主政體和社會主義體制進行競爭的政治抗爭。

也因此，每當香港提起「六四」，總是集中記憶「武力鎮壓」，卻忽略深入認識「八九民運」、忽略整場運動的複雜背景和內外交困的轉型時刻，無法客觀理解中共的舉措，久而久之甚至形成「中國很慘，發展落後，沒有民主」的刻板印象，偏離問題核心。

事實上，國家之所以於1978年實行「改革開放」，正是因為中共能夠對此前的反右、大躍進和文化大革命等一系列錯誤進行撥亂反正，所以當文革結束、社會掀起否定文革風潮，也因此產生對於社會主義和中共執政的各種疑惑；加上聲勢浩蕩的東歐「民主化浪潮」，激進自由派更加相信西方自由主義才是唯一正確道路，自然力主進行仿效歐美體制的政制改革，也就形成一股否定中共執政的崇洋力量——凡此種種，反而使得堅守社會主義信仰和江山意識強烈的中共元老如鄧小平及陳雲等人，更加堅定必須遵循「國家價值本位」嚴肅應對，以免他們終身奮鬥之救亡圖存和民族解放目標遭遇任何打擊。

如果香港在記憶「六四事件」的時候沒有抽空這些歷史場景和意識形態博弈背景，即使仍然未能接受武力鎮壓，相信也不至於陷入個別陣營二元對立的政治操作而使得「悼念」或「平反」訴求影響香港與國家的良性互動，更加不會因而越發失卻紀念這一重大歷史事件的初衷——「將來香港人如有什麼摩擦，應該記住曾經共度過那麼一個日子。」1989年北京學運期間，香港這個面對國族身份和前途困惑的彈丸小島，連續發起多場動輒百萬市民參與聲援學生的大型遊行，作家梁玳寧便在專欄寫下這樣的話——她筆下那個「日子」，也許就是百萬香港市民對「六四」念茲在茲的初衷——找到不是「經濟動物」的自我價值、呈現跨越地域的同胞友愛、反映愛國之心的赤子之誠。