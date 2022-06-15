樂玉成調離外交部　誰是下一任中國外長？

中國國務院6月14日發布人事任免通告，外交部副部長樂玉成調任國家廣電總局副局長，免去樂玉成的外交部副部長職務。

樂玉成現年59歲，此前是中國外交部排名第一的副部長，級別為候補中央委員，被認為是下屆外長的有力人選。如果他能在外交部、國台辦、中聯部、中央外辦等涉外系統調動，未來將是舉足輕重的外交新星。但此番調任廣電總局副局長，級別上並未突破正部級，如無意外，一年後他恐將在60歲退休，止步副部級。

樂玉成出局之後，誰會是下一任中國外長？



一種可能是楊潔篪王毅二十大後均退休，宋濤進入政治局接任楊潔篪，劉結一接替王毅。

中央外事辦公室主任楊潔篪生於1950年，現年72歲，從年齡來說已經到了退休的年齡，很可能二十大後退休。

王毅生於1953年，現年68歲，如果嚴格執行七上八下的傳統，王毅也到了退休的年齡。

若楊王二人均退休，目前有資格接替楊王的是宋濤和劉結一。

圖為宋濤2019年在尼泊爾加德滿都出席習近平新時代中國特色社會主義思想宣介會。（新華社）

宋濤現年67歲，2022年6月初已經卸任中聯部部長，無論是資歷還是經歷，宋濤都有資格更上一步。

宋濤1978年畢業於福建師範大學中文系後，一直在福建工作，曾歷任福建林學院系副主任、組織部長，福建省輕工業研究所所長，中共福建省羅源縣委副書記，福建省輕紡工業總公司總經理助理、福建省國際信託投資公司副總裁。中國國家主席習近平自1985年至2002年曾長期在福建任職。外界普遍認為，宋濤與習近平的經歷交叉可能意味着二人關係匪淺。宋濤2001年後進入外交系統歷任駐菲律賓大使和外交部副部長，並在2015年後擔任中聯部部長。

有地方工作經歷、深諳外交事務、同領導人關係密切的宋濤不是一般意義上的技術官僚。劉建超接替宋濤擔任中聯部部長後，中國官方並未公布宋濤的下一步走向，目前已經是中央委員的宋濤，下一步很有可能是入局統管中國外交。

劉結一生於1957年12月，現年64歲，現任第十九屆中央委員，中共中央台辦、國務院台辦主任。曾任外交部部長助理、駐聯合國大使以及中聯部副部長，經驗豐富全面。無論是年齡還是履歷，他都有進一步擔任外交部長的可能。在統一的步伐日趨加快之際，有對台工作經驗的劉結一有擔任外長的優勢。

2020年9月20日，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一（右三）在廈門會見出席第十二屆海峽論壇兩岸嘉賓代表。（視覺中國）

還有一種可能是楊潔篪退休，王毅超期留任入局接替楊潔篪，宋濤兼國務委員和外長，劉結一繼續擔任國台辦主任。

王毅雖然現年68歲，年齡方面不佔優勢，但是過去十年王毅在外交場域的優異表現是有目共睹的，出於承前啟後的考量，王毅繼續留任完成外交傳承的可能性還是有的，他極有可能進入政治局，接替楊潔篪成為下一任中央外事辦公室主任。

王毅如果接替楊潔篪，那麼現年67歲的宋濤有可能兼任國務委員和外長。

也有聲音猜測會不會有其他省委大員級別的人物空降成為外長。事實上，外交事務的專業性決定了外長人選突然空降的概率較低。

外交部長的級別一般是中央委員，鑑於中國官方少有越級提拔的傳統，目前外交部、國台辦、中聯部、中央外辦等涉外部門中，中央委員、候補中央委員級別可能擔任下一任外長的是宋濤或者劉結一。