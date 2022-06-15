樂玉成調離外交部 誰是下一任中國外長？
中國國務院6月14日發布人事任免通告，外交部副部長樂玉成調任國家廣電總局副局長，免去樂玉成的外交部副部長職務。
樂玉成現年59歲，此前是中國外交部排名第一的副部長，級別為候補中央委員，被認為是下屆外長的有力人選。如果他能在外交部、國台辦、中聯部、中央外辦等涉外系統調動，未來將是舉足輕重的外交新星。但此番調任廣電總局副局長，級別上並未突破正部級，如無意外，一年後他恐將在60歲退休，止步副部級。
樂玉成出局之後，誰會是下一任中國外長？
一種可能是楊潔篪王毅二十大後均退休，宋濤進入政治局接任楊潔篪，劉結一接替王毅。
中央外事辦公室主任楊潔篪生於1950年，現年72歲，從年齡來說已經到了退休的年齡，很可能二十大後退休。
王毅生於1953年，現年68歲，如果嚴格執行七上八下的傳統，王毅也到了退休的年齡。
若楊王二人均退休，目前有資格接替楊王的是宋濤和劉結一。
宋濤現年67歲，2022年6月初已經卸任中聯部部長，無論是資歷還是經歷，宋濤都有資格更上一步。
宋濤1978年畢業於福建師範大學中文系後，一直在福建工作，曾歷任福建林學院系副主任、組織部長，福建省輕工業研究所所長，中共福建省羅源縣委副書記，福建省輕紡工業總公司總經理助理、福建省國際信託投資公司副總裁。中國國家主席習近平自1985年至2002年曾長期在福建任職。外界普遍認為，宋濤與習近平的經歷交叉可能意味着二人關係匪淺。宋濤2001年後進入外交系統歷任駐菲律賓大使和外交部副部長，並在2015年後擔任中聯部部長。
有地方工作經歷、深諳外交事務、同領導人關係密切的宋濤不是一般意義上的技術官僚。劉建超接替宋濤擔任中聯部部長後，中國官方並未公布宋濤的下一步走向，目前已經是中央委員的宋濤，下一步很有可能是入局統管中國外交。
劉結一生於1957年12月，現年64歲，現任第十九屆中央委員，中共中央台辦、國務院台辦主任。曾任外交部部長助理、駐聯合國大使以及中聯部副部長，經驗豐富全面。無論是年齡還是履歷，他都有進一步擔任外交部長的可能。在統一的步伐日趨加快之際，有對台工作經驗的劉結一有擔任外長的優勢。
還有一種可能是楊潔篪退休，王毅超期留任入局接替楊潔篪，宋濤兼國務委員和外長，劉結一繼續擔任國台辦主任。
王毅雖然現年68歲，年齡方面不佔優勢，但是過去十年王毅在外交場域的優異表現是有目共睹的，出於承前啟後的考量，王毅繼續留任完成外交傳承的可能性還是有的，他極有可能進入政治局，接替楊潔篪成為下一任中央外事辦公室主任。
王毅如果接替楊潔篪，那麼現年67歲的宋濤有可能兼任國務委員和外長。
也有聲音猜測會不會有其他省委大員級別的人物空降成為外長。事實上，外交事務的專業性決定了外長人選突然空降的概率較低。
外交部長的級別一般是中央委員，鑑於中國官方少有越級提拔的傳統，目前外交部、國台辦、中聯部、中央外辦等涉外部門中，中央委員、候補中央委員級別可能擔任下一任外長的是宋濤或者劉結一。