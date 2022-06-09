人事異動｜徐麟任廣電總局局長　外交部原副部長樂玉成任副局長

國家廣播電視總局近期有重大人事異動。據廣電總局官網顯示，國務院新聞辦公室原主任徐麟，已正式調任國家廣播電視總局黨組書記、局長。另據多方來源顯示，外交部原副部長樂玉成也已調任國家廣播電視總局副局長。



據廣電總局官網顯示，6月8日，廣電總局召開迎接中共二十大重點電視劇創作暨現實題材電視劇創作工作推進會， 中宣部副部長，國家廣播電視總局黨組書記、局長徐麟出席會議並講話。

公開資料顯示，徐麟，1963年6月生，上海市人，1982年9月加入中共，1982年10月工作，在職研究生，工商管理碩士。1982至2015年，徐麟一直在上海市任職。先後擔任上海市南匯縣周浦中學團委書記，縣團委副書記、書記，三墩鄉黨委書記；上海市南匯縣委政策研究室主任，縣委常委、政策研究室主任，縣委常委、副縣長；1995年5月至1998年5月援藏，任西藏日喀則地委副書記、上海市第一批援藏幹部聯絡組組長。

徐麟曾擔任中共主管宣傳領域的重職。（新華社）

1998年起，徐麟歷任上海市農工商（集團）總公司黨委副書記、副董事長、總經理，黨委書記、董事長、總經理；上海市民政局黨委書記、局長；上海市農業委員會主任、黨組書記；2007年起，先後擔任上海市委常委、市農業委員會主任、黨組書記；上海市委常委、浦東新區區委書記；2013年5月至2015年6月擔任上海市委常委、宣傳部部長。

2015年6月起，徐麟進京先後擔任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任；中央宣傳部副部長，中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任；中央宣傳部副部長，中央網絡安全和信息化委員會辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任。2018年8月起，任中央宣傳部副部長，國務院新聞辦公室主任。

徐麟在上海市先後從事和領導過商業、民政、農業以及宣傳等多口工作，尤其是到北京任職後，分別有3年的互聯網管理經歷和近4年的新聞管理工作。

徐麟曾表示「導向為先、防止資本操縱輿論」

徐麟曾在2020中國新媒體大會上提出6條意見，即全媒為本、導向為先、內容為王、技術為要、改革為重、人才為寶。他指，融合發展可能帶來媒體形態變化，但無論甚麼樣的媒體、無論主流媒體還是商業平台、網上還是網下，在導向上都是一個標準，沒有法外之地、輿論飛地。他說，中宣部要牢牢把握新聞輿論工作的主動權主導權，堅決防止借融合發展之名，淡化黨的領導，堅決防範資本操縱輿論的風險。一席話當時引起很大討論。

圖為原外交部副部長樂玉成。（清華大學）

樂玉成接任副部長 廣電總局現有4名副部長

另據港媒《星島日報》消息，外交部原副部長樂玉成已調任國家廣播電視總局副局長。樂玉成身兼中共中央候補委員，原被視為是下任外交部長熱門人選。目前，外交部和廣電總局官網仍未更新相關資料，也暫時不清楚樂玉成淡出外交系統的原因。

日前有傳言指，樂玉成將擔任國家廣電總局局長，晉升為正部級，如今證實為誤傳。樂玉成被調離外交系統的消息傳出後，引起外界關注與諸多揣測。

報道稱，59歲的樂玉成，是外交部排名第一的副部長，分管日常外交業務工作，也是副外長中唯一的候補中央委員。國務委員、外交部長王毅已超過68歲，且當了近十年外長。

樂玉成出生於1963年6月，大學畢業後，1986年入外交部工作，2018年任外交部副部長。此前，廣電總局領導配置一直為「一正三副」，如今樂玉成任職總局副局長，以及現任楊小偉、朱詠雷、孟冬三名副局長，補齊總局領導配置。