中共二十大前瞻｜封疆大吏大調整　共19人來自山東和浙江

今年是中共二十大換屆之年。截至目前，31個省區市62名黨政一把手中，除了北京、天津、上海、重慶、廣東和內蒙古書記以及北京市長等少數幾個職位之外，其他人員均已調整完畢。



梳理現任62名封疆大吏簡歷發現，62名封疆大吏來自22個省級行政區。其中山東、浙江兩省共有19人上位。

山東籍人數最多，有11人：天津市委書記李鴻忠、福建省委書記尹力、西藏黨委書記王君正、青海省委書記信長星、寧夏黨委書記梁言順、新疆黨委書記馬興瑞、河北省長王正譜、吉林省長韓俊、浙江省長王浩、湖北省長王忠林、貴州省長李炳軍。

緊隨其後的是浙江籍，有8人：上海市委書記李強、河南省委書記樓陽生、海南省委書記沈曉明、重慶市委書記陳敏爾、甘肅省委書記尹弘、湖南省長毛偉明、四川省長黃強、陝西省長趙一德。

江蘇、福建籍各有5人。江蘇籍：黑龍江省委書記許勤、江蘇省委書記吳政隆、湖北省委書記王蒙徽、上海市長龔正、山東省長周乃翔；福建籍：北京市委書記蔡奇、山西省委書記林武、安徽省委書記鄭柵潔、江蘇省長許昆林、江西省長葉建春。

其後是吉林、湖南籍各有4人。吉林籍：浙江省委書記袁家軍、廣西黨委書記劉寧、四川省委書記王曉暉、北京市長陳吉寧；湖南籍：江西省委書記易煉紅、山東省委書記李干杰、雲南省委書記王寧、重慶市長胡衡華。

河南、江西籍各有3人。河南籍：遼寧省委書記張國清、河南省長王凱、雲南省長王予波；江西籍：黑龍江省長胡昌升、海南省長馮飛、青海省長（代）吳曉軍。

河北、山西、遼寧、湖北、甘肅籍各有2人。河北籍：湖南省委書記張慶偉、安徽省長王清憲；山西籍：內蒙古黨委書記石泰峰、廣東省長王偉中；遼寧籍：內蒙古自治區主席王莉霞、福建省長趙龍；湖北籍：遼寧省長李樂成、甘肅省長任振鶴；甘肅籍：廣東省委書記李希、寧夏回族自治區主席咸輝。

黑龍江、安徽、廣東、廣西、四川、貴州、陝西、青海、新疆籍各有1人。黑龍江籍：陝西省委書記劉國中；安徽籍：河北省委書記倪岳峰；廣東籍：山西省長藍佛安；廣西籍：廣西壯族自治區主席藍天立；四川籍：天津市長廖國勳；貴州籍：貴州省委書記諶貽琴；陝西籍：吉林省委書記景俊海；青海籍：西藏自治區主席嚴金海；新疆籍：新疆維吾爾自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜。

62名封疆大吏中，沒有北京、天津、內蒙古、上海、海南、重慶、雲南、西藏、寧夏籍。

自古以來，中國就有官員異地任職的傳統。在現任62名封疆大吏中，僅有江蘇省委書記吳政隆、貴州省委書記諶貽琴、河南省長王凱、廣西自治區主席藍天立、新疆自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜等5人在本省區任職。