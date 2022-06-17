追問紅碼事件：河南正在遭遇一場公共形象危機

河南省正在遭遇一場公共形象危機。

先是傳出消息，一些在河南幾家村鎮銀行存款的儲户，在溝通取款難時被莫名「賦紅碼」，後是有報道稱，鄭州多個停工樓盤業主在反映購房問題後被突然「賦紅碼」。

健康碼本是用於防疫，國務院聯防聯控機制綜合組早就規定各地不得擴大健康碼應用範圍，切實防止「碼上加碼」。過去兩年多，健康碼在內地，正是因為被嚴格限制用於防疫，所以總體上獲得民眾的自願配合與信任。但如今，河南竟然出現紅碼防民的荒唐鬧劇，既是損害被「賦紅碼」民眾的正當權益，又在侵蝕公眾對於健康碼和公權力的信任。本就公共形象欠佳的河南，經此一事，恐怕雪上加霜。

有網民爆料河南為銀行存户健康碼賦予紅碼。（微信）

紅碼防民的鬧劇暴露出河南治理不盡人意，與中央政府倡導的國家治理體系和治理能力現代化、依法治國存在相當差距。這是非常令人遺憾的。長期以來，位居中原之地的河南，既是糧食大省，又是人口大省，對於中國經濟社會大局有着重要貢獻。多年以來，河南為中國各地輸送了大量的人才，人們大都很文明、善良。這樣的大省本不至於公共形象欠佳，但事與願違。究其根源，從今次河南紅碼防民的鬧劇來看，這恐怕與河南治理和法治水平跟不上社會發展和時代進步的需要密切相關。從這一點來看，河南省亟需反躬自省，踏踏實實提升治理的現代化和法治水平，以贏得世道人心的認可，而不是讓河南人揹負着河南公共形象不佳的包袱。

權力不可任性，把權力關進制度的籠子，這是河南紅碼事件給世人的再一次提醒。人民組建政府，讓渡一部分個人自由，是希望政府能夠從公共角度保障人民的正當權益和自由。只有當政府總是能夠有效保障人民的正當權益和自由，人民才會持續信任和支持政府，一個社會才能長治久安。這是顛撲不破的樸素道理。健康碼便是如此，為了防控疫情的需要，人民把自己的一些數據交由公權力來統一管理，是一種寶貴的信任，但如果公權力濫用健康碼，必然落人口實，侵蝕人民的信任。

尤其重要的是，河南當地能讓那幾家村鎮銀行儲户和停工樓盤業主的健康碼精準變紅，說明訊息技術實力已經達到一個非常厲害的程度。既然如此，那為何在唐山打人事件中，起初竟然讓四名嫌犯逃至江蘇？這說明有時候，技術未能用到正道上。在現代社會，技術是公權力進行社會治理不可或缺的、至關重要的工具。技術本身是中性的，端看用途。當技術用來反腐，打擊黑惡勢力，制衡官僚主義，那技術便是正義的；反之，若技術被濫用來防民，那是本末倒置，侵蝕政府公信力。

天下之器，馭之以道。經歷過數次科技革命，人類的技術實力早已突飛猛進。可以預料，隨着社會不斷髮展，人類的技術實力還會持續進步。在這種情況下，不論政府還是社會，都應該確保技術的發展和應用始終處於正道上，以增進人民的福祉。