河南村鎮銀行存戶被「紅碼」　官媒：權力任性、典型懶政塞責

河南多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取。而為了阻止有人到當地信訪，河南當局利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，無論河南還是外地存戶的健康碼均無預警式轉紅，事件引起廣泛關注。

對此，新華社旗下《半月談》雜誌發表評論文章指，這一事件暴露出「權力任性」的危險傾向，要制定詳細的規範明確濫用健康碼的懲處舉措，才能防止亂動的手濫，讓健康碼回歸其本真功能。



河南多間村鎮銀行「爆雷」，幾十萬存戶的近400億元人民幣存款被非法騙取。（網上圖片）

文章稱，健康碼是疫情防控系統的重要一環，是每個人為了自己和公眾健康而讓渡權利的結果，其存在目的只能是疫情防控，這是全社會的共識。「任何人、任何部門都沒有權力突破健康碼為公眾健康而存在的角色設定，把健康碼另做他用。」

文章又指，給「討說法」的銀行存戶賦紅碼這一做法，突破了公眾對健康碼適用範圍的共識，激起了人們的強烈不滿與深深擔憂。「這種做法，一方面消解了健康碼的本真功能，一方面也擾亂了疫情防控大局。」

文章質疑，這一做法是經過了什麼樣的流程？又是由誰來決策使用的？相關地方應該查清楚來龍去脈，及時回應社會關切。

文章表示，國家衛健委等三部門曾明確規定，加強防疫健康碼數據規範使用，強化數據安全管理，切實保護個人隱私。從目前出現的問題看，完善健康碼規範使用制度，建立起防範濫用的追責機制，才能防止亂動的手濫用健康碼，讓健康碼回歸其本真功能。

另外，《人民日報》旗下媒體《俠客島》亦發文指，疫情防控措施被隨意用於「社會治理」或「維穩」目的，不管是哪個部門、哪些人授意都應被嚴肅追究責任。這不是「聰明能幹」，而是典型的懶政塞責。想出這些主意的人挺會「抖機靈」，可惜腦筋動歪了。

《俠客島》又說，中國能取得疫情防控的巨大成果，基礎是高效精準的科學手段和對政策規則的普遍遵守。健康碼稱得上疫情防控的信息基礎設施，一些人基於自己的治理「小目標」，耍小聰明出昏招，不僅於事無補，更會失信於民。「民無信不立」，因為一點小算計而損失了公信力，這種代價絕非金錢可以衡量，亦非「抖機靈」的人能夠承擔。給儲戶「精準」賦紅碼這齣鬧劇，不僅荒唐，更應警惕。