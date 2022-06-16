河南停工樓盤業主被賦紅碼　轉綠碼需保證「不去有關部門」投訴

近日河南多間村鎮銀行被指「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取。而為了阻止有人到當地信訪，河南當局利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，無論河南還是外地存戶的健康碼均無預警式轉紅，事件引起廣泛關注。

據內媒《澎湃新聞》及《第一財經》等報道，河南除了涉事銀行的存戶外，鄭州部分停工樓盤業主也一度被賦紅碼，當中部分人曾因樓盤施工進度緩慢、擔心延期交付等問題，近期數次向有關部門反映。有業主在轉綠碼前後被要求寫保證書，保證「不再去有關部門」。



《澎湃新聞》16日報道指，鄭州的蘇小姐是鄭州一個樓盤融創中原大觀的業主，自去年年底樓盤停工，她在本月曾和部分業主去鄭州市相關部門遞交材料尋求幫助。當時有兩批人都在同一政府部門反映問題，除了停工樓盤業主外，還有一批村鎮銀行儲戶。

蘇小姐描述，「我是13日深夜被電話叫醒才知道自己紅碼了，當時有點莫名其妙，我問社區，社區說不清楚，叫我在家等消息。後來防疫人員上門給我做了核酸，到下午五點多的時候就變綠了」。蘇小姐稱，在被電話通知之前，其健康碼一直是綠色。

鄭州部分停工樓盤業主近日一度被賦紅碼，當中部分人曾因樓盤施工進度緩慢、擔心延期交付等問題，近期數次向有關部門反應。（《每日經濟新聞》）

報道又指，除了蘇小姐外，其他停工樓盤業主也有同樣情況，當中包括購買了康橋玖璽園單位的鄭先生。所處社區等有關部門曾向他們反覆詢問是否為村鎮銀行的儲戶。蘇小姐向政府部門求助後，健康碼隨即轉為綠碼，不過在轉綠碼之後，蘇小姐還被社區要求寫一份保證書，內容包括保證不去高風險地區，不再去有關部門等。

蘇小姐表示，和她有相同遭遇的部分業主則在提出申請改綠碼時，被社區要求本人先簽署這份類似內容的保證書，在寫完了保證書之後才能改回綠碼。

內媒《每日經濟新聞》15日則報道稱，據接近融創人士表示，網傳融創中原大觀項目爛尾、業主投訴被賦紅碼並不屬實，但停工問題確實存在。