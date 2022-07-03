中國簽292架空巴飛機　美國食檸檬　背後政治意義大

在慶祝香港回歸25周年的大氣氛下，一條重要的新聞被忽略了，但其意義不可低估。7月1日，中國三大航空集團分別宣佈與空中巴士公司（Airbus）簽訂協議，合計向空中巴士購買292架A320NEO系列飛機，總價折合人民幣逾2,400億元（南航、國航、東航分別向空中巴士公司購買96、96、100架A320NEO系列飛機，基本價格分別約為122.48億美元、122.13億美元、127.96億美元）。這是近三年來中國民航業首次宣佈如此大規模的客機訂單。

這也是繼2019年中國航空器材集團公司在法國與空中巴士簽訂涉及300架飛機採購協議以來，中國再一次大手筆採購噴氣式商用客機。當時中方採購了包括290架A320系列和10架A350系列機型。而此次全部訂單也均為A320系列。按照空中巴士和航空數據分析機構Cirium發布的數據顯示，截至今年5月，在中國大陸航司運營的單通道幹線客機中，空中巴士一共有1771架，佔到該級別市場的55%。

二戰以後，美國波音等航空巨頭在全球商用飛機市場始終佔據壓倒性地位，歐洲各國商用飛機則頂不住美國競爭壓力，一度節節敗退。如今在空中巴士及波音的最關鍵市場中國市場上，兩者相差立見，明顯波音已處於下風。而這並不是表面上經濟賬這麼簡單。

波音「食檸檬」

美國波音公司對於中國多家航司訂購292架空中巴士飛機表示失望，認為歐洲政府與北京之間的「建設性對話」促成了這項重大採購，並敦促美國和中國政府進行富有成效的討論。

報道稱，波音公司在一封電子郵件聲明中說：「作為與中國航空工業建立了50年關係的美國最大出口商，地緣政治分歧繼續限制美國飛機出口，這令人失望。波音公司對中國的銷售向來支撐着美國的數萬就業崗位，我們希望迅速恢復訂單和交付。」

波音公司歷來將一家中國航空公司視為最大客户，但在其最暢銷的737 Max型號兩次墜毀以及美中之間的政治緊張局勢加劇之後，波音的在華業務已經放緩。

今年5月，由於交付存在不確定性，南航將100多架波音737 Max客機從近期機隊計劃中移除。據報道，今年到目前為止，波音公司僅向中國交付了一架商用飛機，空中巴士公司交付了47架。

而在幾天前，美國politico網站的一篇文章還用抹黑空中巴士的方式來為波音公司在中國市場份額下滑找藉口。文章標題竟是「報告稱，歐盟空中巴士公司與中國軍工聯合體有着深厚的聯繫」，並稱雖然波音公司在中國的飛機銷售受到美國前總統特朗普領導下的美中貿易戰的打擊，但空中巴士公司在中國取得了更大的成功。

美國媒體對於空中巴士在中國的發展充滿「羨慕嫉妒恨」，完全就是無理的炒作。產品性能等因素才是中方航司選擇與空中巴士合作的重要基礎，美國不去反思波音公司在飛機性能、安全性等方面出現的問題，而一味從地緣政治角度來炒作中歐之間的民航採購合作，就根本無法解決自身在中國市場份額下滑的現實困境。

空中巴士在中國很用心

中國市場一直都是空中巴士及其美國競爭對手波音的一個關鍵市場，兩家公司都在努力擴大在華業務。自從Max停飛以來，空中巴士在爭奪客機訂單和市場份額方面已經遙遙領先於波音。

空中巴士方面表示，截至2022年5月底，中方航空公司擁有的在役空客機隊總數超過2070架。其中不僅包括噴氣式客機，也包括直升機等多型產品。截至2018年末，中國現役空中巴士民用飛機數已超過1700架，向中國交付的飛機總數佔空中巴士交付總數的近四分之一。

空中巴士官網宣佈獲得中國大額訂單。（資料圖片）

很值得注意的是，自20世紀80年代中期進入中國市場以來，空中巴士已經像其他幾家跨國公司一樣完成了本地化。

根據空中巴士官網介紹，空中巴士民用飛機在中國包括位於各地的合資公司在內共有超過1900名員工。其中，有許多員工在位於中國天津的A320系列飛機總裝線工作。這條總裝線於2008年啟用。2020年10月，由這條總裝線生產的第500架飛機交付客户。2017年，全新的A330飛機完成與交付中心在中國天津啟用。該中心與A320系列飛機亞洲總裝線和空中巴士天津交付中心位於同一園區內，是空中巴士在歐洲以外的首個寬體飛機完成與交付中心，負責A330飛機的客艙安裝、噴漆、飛行測試、客户驗收和交付等工作。

特別值得一說的是，此番購買的A320NEO系列飛機，從產品性能角度來看，A320neo系列集成了新一代發動機等新技術，可以減少20%的燃料消耗，大幅降低航空公司的成本。為了滿足日益增長的訂單，空中巴士正在推進計劃，到2025年將最暢銷的A320系列客機的產量提高到每月75架。

此外，2017年11月，空中巴士中國創新中心落户中國深圳，意欲藉助深圳在技術研發、產業化、國際拓展等方面的全球競爭優勢，加速在航空領域的創新。

2019年，空中巴士與中國簽署了《關於進一步發展工業合作的諒解備忘錄》，標誌着空中巴士與中國的長期夥伴關係持續加強。

最近，2022年6月24日，空中巴士中國研發中心簽約落户蘇州工業園區。空中巴士致力於引領航空航天業的脱碳進程，公司正在努力實現其到2035年將全球首架零排放民用飛機推向市場。研發中心的成立進一步擴大了空中巴士在中國的工業足跡，展現了空中巴士紮根中國、深化合作。

292架飛機的政治含義

毫無疑問，這筆大單應該是經過非常漫長而艱苦的談判取得的合作成果。在北約戰略將中國列為「挑戰」之際公布，又頗值得玩味。一個實在的成績單，直接撕開了歐美不同調的現實。

現實就擺在這裡——中國和歐洲的利益就沒有任何根本性矛盾，頂多說雙方意識形態存在分歧而已。地緣上，中歐沒有矛盾；經濟上，中歐呈現互補關係沒有矛盾；中歐合作的共同利益客觀上遠遠大於矛盾。美國之北約希望大家一起對付中國，歐盟之北約雖然也希望能遏制和打壓中國，但也更加希望從與中國的合作中獲得利益。

中國也非常清楚，美歐在對華問題上是存在戰略分歧的，這是由兩者根本利益決定的，歐洲沒有霸權，也沒有謀求霸權的實力，因此中歐本質沒有戰略矛盾。

中國市場如此之大，僅僅客機市場就是上萬億美元的生意，世界上能生產大型客機的公司只有波音和空中巴士，中國的訂單給誰呢？這就不僅僅是經濟問題了，而是政治問題。訂單的本身，在用實際行為告訴世界，中國是全球第一大市場，任何國家只要與中國合作，就能獲得足夠豐厚的經濟回報。很顯然，現實就是合作才能共贏，而不是打壓和抹黑。中歐投資協定還沒有簽署，如果簽署了，利益將更大。

2022年，在全球都在期待經濟復甦之時，全球經濟都遭遇到了巨大挑戰。一季度，美國經濟按月負增長，歐洲經濟也幾乎零增長。對歐洲經濟來說，需要巨大的增量市場來刺激，而且需要穩定的市場需求，這只有中國能夠提供，而且中歐經濟互補性很強。對於歐洲乃至其他世界其他國家都需要去冷靜思考，是被「綁架」在戰車上，還是謀求發展。