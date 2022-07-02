中國大手筆訂292架空巴飛機　拋棄波音因美中政治因素？官媒反駁

7月1日晚間，中國大陸三大航空集團——南航、國航、東航1日公告，稱已與法國空巴（Airbus）簽訂購買協議，將分別向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價高達327.57億美元，是近三年來中國民航業宣布最大規模的客機訂單，此次的訂單也被視為中國航空市場復甦、民航業佈局起飛的訊號。



南航、國航、東航採購價格初步統計分別約為122.48億美元、122.13億美元、127.96億美元。東航公告表示，飛機引進後，部分飛機還將用於執飛日韓、東南亞等周邊國際航線，有助於公司優化航線網路。 國航則稱，本次交易將使本集團運力增長約10.4%。

據了解，此次訂單是南航史上數量、金額最高的單筆訂單，南航上次購買飛機，要追溯至2019年8月向中國商飛購買35架ARJ21-700飛機，價格合計為13.3億美元。除了國產飛機外，向波音、空巴購買飛機的合作均在2017年。

空巴也給予南航優惠，此次購買飛機的實際價格將低於上述基本價格。根據證券交易所的文件，南航此次訂購的飛機將於2024年至2027年交付，2024年交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架，將另外租19架A320NEO系列飛機。南航公告稱，此次購買96架A320NEO系列飛機將使本集團運力增長約13.0%。

波音737 Max停飛對美國整體經濟將造成巨大影響，737 Max的眾多供應商、航空公司及其他相關企業都會蒙受損失。（VCG）

官媒《環球時報》指出，《彭博》7月1日以「空中巴士贏得370億美元的中國噴氣式飛機交易對波音公司的影響」為題，文中點明中歐採購合同對美國波音公司的巨大衝擊。

文章稱，空中巴士公司從四家中國航空公司手中贏得有史以來最大的292架客機訂單，價值超過370億美元，這家歐洲製造商對美國波音公司在中國民機領域主導地位造成了很大影響。

《彭博》文章稱，這筆訂單有助於鞏固空中巴士在中國市場的地位。文章認為，空巴憑借在中國當地的總裝生產線確立優勢。報道稱，波音公司歷來將一家中國航空公司視為最大客戶，但在其最暢銷的737Max型號兩次墜毀以及美中之間的政治緊張局勢加劇之後，波音的在華業務已經放緩。

《彭博》提到，這四家航空公司在5月從其近期機隊計劃中刪除波音公司的737Max噴氣式飛機中的100多架，理由是交付的不確定性。

文中指出，中國其他航空公司都沒表示，737Max飛機正式復飛後，他們是否會恢復使用該型客機。內文更強調，中國是波音737Max客機兩次致命墜機事件後第一個停飛該型飛機的國家。

此外，美國政治新聞網站Politico日前發表文章指「歐盟空中巴士公司與中國軍工聯合體有著深厚的聯繫」，《環球時報》對此批評，「美國媒體對於空巴在中國的發展充滿羨慕嫉妒恨，從而扯出所謂『歐洲公司與中國軍工聯合體存在聯繫』，完全就是無理的炒作，簡直不值一駁。」

空中巴士A321neo客機是空巴A320neo家族的一環，首架A321neo量產客機從2017年4月開始送交客戶。A320neo家族客機座位數可從140席至240席彈性配置。（星宇航空 STARLUX Airlines提供）

但《環球時報》也提到，該文章也側面說明為什麼中國航空公司會選擇空巴的A320NEO系列飛機，關鍵在雙方在民機領域有著深入的合作。

2019年，空中巴士與中國簽署了《關於進一步發展工業合作的諒解備忘錄》，標誌著空中巴士與中國的長期夥伴關係持續加強。雙方承諾採取切實有效的新舉措繼續推進在空巴單通道和寬體飛機領域的工業合作。

空巴國際業務負責人謝勒(Christian Scherer）表示，「新訂單表明了我們客戶對空巴的強烈信心。這也是我們中國航空公司客戶對世界領先的單通道飛機系列的性能、質量、燃油效率和可持續性的堅定認可」

空巴表示，截至2022年5月底，中方航空公司擁有的在役空巴機隊總數超過2070架。其中不僅包括噴氣式客機，也包括直升機等多型產品。截至2018年末，中國現役空巴民用飛機數已超過1700架，向中國交付的飛機總數佔空巴交付總數的近四分之一。

《環球時報》表示，若單從產品性能角度來看，A320NEO系列集成新一代發動機等新技術，可以減少20%的燃料消耗，大幅降低航空公司的成本。這才是中方航司選擇與空巴公司合作的重要基礎。

《環球時報》批評美國媒體不去反思波音公司在飛機性能、安全性等方面出現的問題，而一味從地緣政治角度來炒作中歐之間的民航採購合作，根本無法解決自身在中國市場份額下滑的現實困境。