《星星點燈》歌詞被改背後：警惕陷入政治正確的猜疑鏈

7月1日，湖南衛視的綜藝節目《乘風破浪的姐姐第三季》，在播出王心凌、阿嬌、阿Sa、張天愛、吳謹言翻唱的歌曲《星星點燈》時，被網民發現歌詞修改了。原歌詞「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裏，再也看不見」被改為「現在的一片天，是晴朗的一片天，星星在文明的天空裏，總是看得見」。《星星點燈》的原唱、台灣歌手鄭智化回應：「關於我的經典歌曲『星星點燈』，被亂改歌詞一事，我感到震驚、憤怒和遺憾！」此事一出，迅速引發輿論熱議。

應該說，經典歌曲被翻唱、被修改未必不可，具體情況具體分析，不能一概而論。今次《星星點燈》歌詞被改之所以引發輿論較大的爭議，是因為人們擔心不必要的自我審查。《星星點燈》創作於20世紀90年代的台灣，被改的那句「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裏，再也看不見」指的是當時台灣的社會環境，與今天中國大陸毫無關係。《乘風破浪的姐姐第三季》節目組本可理直氣壯地正常播放，卻因為修改歌詞，讓不少人質疑是此地無銀三百兩，是低級紅。

湖南衛視的綜藝節目《乘風破浪的姐姐第三季》因翻唱《星星點燈》改歌詞引發爭議。（instagram@choisaaaa）

《環球時報》前總編輯胡錫進對此評論稱，「我想說的是，如果這次對《星星點燈》的改動是為了迎合某種所謂的『政治正確』，正如一些人擔心的那樣，那麼我不贊成，認為沒必要，而且我主張我們的社會不應鼓勵推動這樣的所謂『政治正確』」，「如果你一點我一點營造出一種所謂『政治正確』，大家都提心吊膽的，每一句話每一個詞都變得很敏感，是不好的，那樣是對『正能量』的曲解，是把正能量窄化，讓它變得很乾巴，最終脱離群眾」。他認為，「正能量一定要寬厚，有容乃大」，「我希望，我們的社會對其中不利國家發展的那種動向保持清醒的認識，及時加以把控、糾偏，這挺重要的」。胡錫進的說法是有道理，人們擔心的不是《星星點燈》歌詞被改，而是修改背後暴露出的一種不必要的自我審查。

自媒體創作者「海邊的西塞羅」撰文分析稱：「節目組所面對是一個永無止境的猜疑鏈：即便節目組自己心懷坦蕩，覺得這個歌詞不敏感，可以大大方方的播出。他也不知道監管的有關部門會不會覺得這個歌詞敏感。畢竟敏不敏感這事兒在當下也沒個準。而即便節目組能在咬準監管部門認為這個歌詞不敏感。他們也不知道會不會有『友商』雞蛋裏挑骨頭，去監管部門舉報這個歌詞敏感（畢竟現在內娛內卷這麼厲害）。他們也就更不知道監管部門會不會因為舉報而改變心意，認定這個歌詞『別有用心』了……」他說：「這應該就是《浪姐3》的心路歷程，實事求是的講，在一個到處都有噴子拿着放大鏡、吹毛求疵的講『政治正確』，張學友因為一句『香港加油』，莫言因為一句『文學藝術不該是唱讚歌的工具』都能被拿來鬥上半天的輿論環境裏，你也不能說製片方的這個擔心和篡改是多餘的。」

上述分析是否真的是湖南衛視《乘風破浪的姐姐第三季》節目組的內心想法，暫時還不得而知，但這樣的邏輯推斷確實是有可能。若果真如此，實在應該保持警惕。因為那會干擾一個社會的正常發展，會讓人們困在自我審查的泥潭裏，無所適從。

一直以來，中國的輿論管控方式就備受外界爭議。（Getty）

老子在《道德經》中說過，天下多忌諱，而民彌貧。一個國家的發展，人民的幸福，均與社會能否保持活力密不可分。而活力來自於一種讓人們都能在公序良俗基礎上自由自在表達的寬鬆、平和、開放、包容的環境。泰山不辭土壤，故能成其高；河海不擇細流，故能就其深。一個現代、文明的中國，理當是多元、開放、自信、包容的中國。否則，一旦一個社會受困於政治正確的猜疑鏈，把大量的心思消耗在不必要的自我審查中，唯恐哪句話、哪個小環節被人上綱上線，那勢必人人提心吊膽，國家前途被蒙上陰影。

從目前內地社會的洶湧輿情來看，許多人對此是有清醒認識，是反感那種不必要的自我審查或政治正確的猜疑鏈。這是一件好事，希望內地社會有更多的清醒、理智的聲音，不斷匯聚成國家進步的大江大海。