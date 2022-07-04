乘風破浪的姐姐︱王心凌組翻唱《星星點燈》改歌詞　鄭智化稱震驚

《乘風破浪的姐姐第三季》正在內地熱播，但上周五（1日）播出的最新一集中，由王心凌、蔡卓妍、鍾欣潼、張天愛、吳謹言公演翻唱的《星星點燈》，被網民發現歌詞被修改。

昨晚（3日），歌曲原唱鄭智化在微博發文，直言對被亂改歌詞一事感到震驚。



王心凌等人翻唱的《星星點燈》，其中一句原歌詞為「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裏，再也看不見」，卻被改為「現在的一片天，是晴朗的一片天，星星在文明的天空裏，總是看得見」。

對此，《星星點燈》原唱鄭智化昨日在微博發文稱，「關於我的經典歌曲『星星點燈』，被亂改歌詞一事，我感到震驚、憤怒和遺憾！」截至目前，《乘風破浪的姐姐3》節目組暫未對此事作出回應。

鄭智化是台灣知名男歌手、詞曲創作者，其《水手》一曲經香港填詞人周禮茂重新改編為《自由花》，成為著名的六四紀念歌曲。《星星點燈》一歌由鄭智化作詞、作曲，收錄於其1992年發行的第六張同名專輯《星星點燈》中。

鄭智化曾稱，《星星點燈》是他在車上寫成，在車窗內看到的點點星光正是他創作此歌的靈感，人的一生難免會遇到氣餒、徬徨、無助的時候，希望此歌可以給人以鼓勵。《星星點燈》被評價為「飽含勵志的精神，催人奮進，是華語歌壇的經典之作」，而鄭智化本人也被外界稱為「勵志歌王」。

前環球時報總編輯胡錫進今日（4日）在微博發文評論事件。他表示，若今次《星星點燈》的改動是為了迎合某種所謂的「政治正確」，他不讚成亦認為沒必要，而且他主張社會不應鼓勵推動這樣的所謂「政治正確」。

他指出，政治正確的重要內容包括尊重歷史，實事求是，以及對文藝表現形式百花齊放的包容，「如果你一點我一點營造出一種『政治正確』，變得大家都謹慎小心，每一句話每一個詞都變得很敏感，是不好的。那樣是對『正能量』的曲解，是把正能量窄化，讓它變得很乾巴，最終脫離群眾」。

值得一提的是，內地音樂節目並非首次擅自改歌詞，最近期可算是由無綫電視及《湖南衛視》共同製作的歌唱節目《聲生不息》。在6月5日播出的一集中，炎明熹演唱容祖兒的《心淡》，其中一句「說甚麼再平反」被改成「往後這半年間」；在5月14日播出的一集中，李克勤和周筆暢演唱鄭融的《紅綠燈》，其中一句「難道我要必先壯烈地犧牲去換吻」，被改為「難道我要必先怕寂寞單身去換吻」。

網民睇法：

支持鄭智化老師，從小聽您的歌，亂改真是讓人生氣。



簡直難以入耳，編曲也很差勁，只能說是另一首歌。



如果涉及到版權，之前應該提前溝通吧？



就是說如果歌詞有什麼不合適就別用 改變創作者想要表達的東西是對別人的不尊重



我一聽就不對，這歌本來就是不平吶喊，呼喚回到本真，直接把不平幹沒了，成了你好我好大家好，好個毛線啊！支持鄭老師！現在的一片天，就是骯髒的一片天



節目組最開始就不應該選這首歌，原唱歌詞（抬頭的片天，是男兒的一片天），適合給女團唱跳嗎？



老師 18年央視就把您的這首歌歌詞改過來了



苦隨意亂改歌詞的現象久矣，支持原唱或原作者們出來譴責這種現象，一首歌如果非要改歌詞才能播出那一開始別選這首歌

