當苦難的二舅遭遇炫富炫權的周劼：社會需要警醒和反思什麼？

有時候，讓人不得不感嘆，在炫富炫權這條路上，真是前仆後繼，層出不窮。明明已經有那麼多前車之鑑，明明已經有人因炫富炫權栽跟頭，可還是有人樂此不疲。



最近一段時間，前有聲稱「我家有50部賓利」，「把澎湃新聞給我調來，深圳衛視給我調來，請市長到這來」，被輿論圍追堵截的賓利姐，後有高調炫富引發質疑和官方調查的遼寧網紅王澄澄。在她們因炫富遭受輿論的猛擊後，未料想江西周劼早年在朋友圈的高調炫富再次刷新了人們的認知，其不僅以一代奸相、明朝首輔嚴嵩之子嚴世蕃自詡，而且毫無顧忌炫權、炫背景和關係，價值觀的扭曲、病態程度令人咋舌。

周劼炫耀跟江西副省長吃飯。（微博）

虛榮心是常見的人性特徵，只要在正常人情世故範圍內，無可厚非，但不知節制，不問是非，將虛榮心表現得那麼病態、扭曲，江西周劼算是其中一位。嚴世蕃、嚴嵩是甚麼人？明代有名的奸臣父子，縱使他們權勢熏天、富可敵國，終究是貪贓枉法的奸佞之人。暫且不論江西周劼絕不可能在炫富炫權的層級上與首輔之子嚴世蕃相提並論，單是以貪贓枉法的嚴世蕃自詡，就不能不令人擔心他的價值觀扭曲。

據周劼所在江西省國有資本運營控股集團有限公司的核查通報，他的父親現任江西省綜合交通運輸事業發展中心貨運物流處四級調研員，母親曾擔任南昌長運公司客運五分公司副經理。他的大伯是江西省高速集團原黨委委員、工會主席，二伯是南昌長運公司原職工，三伯是江西省交通設計院原黨委副書記。包括周劼在內，僅是公開通報的6人，皆在江西省交通系統工作。網絡上有不少人質疑這背後是否有近親繁殖或者說體制內工作家族化，認為周劼家族是江西省地方世俗門閥。

真實情況是否如此有待調查，但不能不說的是，周劼家族那麼多人都同時在交通系統工作，很難不令人產生疑問。儘管舉賢不避親是必要且應該的，但周劼家族是否如此亟需當地政府給社會和公眾一個說法。

畢竟，從周劼持續在朋友圈的炫富炫權炫背景來說，從他罔顧歷史是非以嚴世蕃自比來看，有理由懷疑他的知識水平。周劼在朋友圈大談特談「家族傳承吾輩責」，自稱學渣卻瞧不起名校研究生，諷刺想進他所在系統工作的同學：「這個人當年仗着自己會讀書，看不起我們這些靠父母的人，呵呵，社會會教他的。」這不是公然在炫耀自己是靠關係、靠背景獲得體制內工作嗎？倘若真是如此，這不僅違法，破壞公平，更是敗壞人心。

當勤勞、善良而又天賦異稟的二舅只能待在越來越凋零的鄉村，而自稱學渣，瞧不起知識的周劼，卻能過着炫富炫權炫背景的富貴生活，足以引起社會的警醒和反思。一個社會只有儘可能讓人們的成功更多取決於自身的勤奮和天賦而非出身才能源源不斷地進步，否則，當個體成功更多取決於出身，只會阻塞階層上升的通道，斷絕那些中下階層子弟的前途，造成代際不公，破壞社會穩定的基石——公平。