周劼炫富與二舅爆紅是現實中國的一體兩面

因炫耀權貴地位和家庭財富而翻車的周劼，與在生活困境中以生命的韌性而贏得尊重的二舅，在近日突然爆紅內地網絡，掀起了一股現象級網絡輿論熱潮。

自媒體公眾號「販財局」有篇文章就此寫得很好，「一杯敬江西周劼，一杯敬二舅：歡迎來到現實世界」，區區幾個字，一下子就抓住了二者的共通之處，戳中了內地社會中普遍存在同時又最令很多人極為無奈的一個現實。

從官方通報看，毫無疑問，周劼確實有吹牛炫耀的成分，這個地主家的傻兒子，為了所謂的面子，完全不了解當今社會的普遍情緒和網路輿論的平權特質，用自己高調的愚蠢，親手澆滅了祖墳上冒出的青煙。

周劼稱自己被官司領導說要樸素點，要把手機換成華為車子改開比亞迪，更發文徵求舊衣服。(微博)

但是同樣從官方的調查結論看，你又不得不承認，這確實是一個頗具影響的地方門閥家族，這個家族所掌握的權力資源，擁有的家庭財富與社會地位，與體制的關係與密切程度，確實非當地一般家庭可比。

一般情況下，對一個中國社會底層家庭來說，經過若干年努力，家族有一個人能吃上國家飯就已經很不錯了，像是那位逆天改命的二舅，一整個家族，就算是已經搬進縣城，也沒有幾個族人能從體制中得到什麼油水。

但是在周劼這個家族，大伯是江西高速集團的副總，三伯是江西高速集團的副總，老爸是江西省交通系統的幹部，再加上他自己，一家人真如販財局所言「整整齊齊、盤根錯節吸附在江西高速系統裏面。」

這種情況普遍嗎？非常普遍。可以說在每個地方，每個領域，都是如此。

大概十幾年前，北京大學博士馮軍旗的博士論文《中縣幹部》，以其掛職的中原某縣為樣本，分析了這個縣的幹部構成。

他發現，這個縣副科級以上幹部1013人，盤根錯節地形成了161個政治家族，把持了該縣幾乎所有的政府部門。

這其中，產生5個以上副科級以上的大家族有21家，5個以下2人以上的小家族有140家，這就意味着每十個幹部中至少有一個背後有家族勢力，有20%的幹部屬於官二代。

周劼家族不過是「中縣幹部「在內地高速公路交通系統的一個縮影。

所以，做題家們（泛指希望通過個人努力脱離社會底層出身的普通人）有情緒是必然的，因為社會的階層固化正在加速形成，一般人與體制利益肯定是無緣的，做題家們就算是過關斬將考進體制，如果沒有一定的背景，想在這樣的生態中和周劼們競爭，也是難上加難。

7月25日晚，一則名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的視頻在內地朋友圈和網路平台瘋傳。（視頻 截圖）

事實上，在內地，很多社會底層出身，通過苦讀或轉業好不容易混進體制的做題家們，這輩子最大的苦惱，並不是如何進入體制，而是在進入體制之後，眼看着身邊那些有資源的同僚一個個飛黃騰達，而自己雖然學富八車能力超群，也只能守着一個蘿蔔坑過一輩子。

當然，體制外生存壓力更大，混得不好可能更慘。

到最後，在受夠了現代世家「周劼們」的刺激之後，陷入了嚴重精神內耗，只能從二舅那裏尋求精神撫慰。

其實在我們大多數人的身邊，包括在香港，都不缺少像二舅這樣極具生活韌性的人，他們不向命運低頭，不抱怨，用自己勤勞靈巧的雙手，撐起了一片屬於自己的自在天空，形成了一股令人動容的堅韌力量。

在這個激烈競爭乃至喧噪浮躁的世界，這樣的案例確實具有心理治療作用。

只是，在政治與社會層面，將二舅和周劼們放到社會天平的兩端，問題就會立刻浮現。中國需要建設的是一個在結構上更公平的社會，因此必須節制周劼們的權力邊界與尋租行為，給二舅和做題家們多一些向上流動的機會，倘若單純寄望於二舅們帶來的精神撫慰，社會就可能被它的堅韌表象麻醉，長遠看，絕非國家之福。香港恐怕也是如此。