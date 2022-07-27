國企官二代炫富喝20萬茶曬副局長爸　累全家被查　網民：反腐鬥士

日前，國企員工周劼一系列「炫富」、「秀後台」的微信朋友圈發文在網絡廣傳，引發熱議。他在朋友圈提到「父親的副局長定了，恭喜父親」、「胡副省長今天遞給我一根煙，1,200一條」遭網民截圖舉報。



江西省國有資本運營控股集團有限公司（簡稱江西國控）日回應稱，周劼是該公司股權管理部員工，已停職配合調查。據了解，周劼父親，現任省綜合交通運輸事業發展中心貨運物流處四級調研員，並非副局長，許多朋友圈內容純屬周劼吹牛。網民諷刺周劼一人連累全家是「自我舉報」的反腐鬥士。



據了解，周劼在微信朋友圈發文暗示自己是官二代，時常發文炫富。例如「今天跟我單位的一把手吃飯……父親的副局長沒問題了」、「胡副省長給了我一根煙……1,200元（人民幣，下同）一條，而且還買不到」、「今天我好激動——比我媽給我買10套房還激動」、「20萬一斤的2002年的白毫銀針，喝不出不同」，微信則多次定位江西省人民政府，引發輿論熱議。文中周劼更將自己與父親比喻為明朝奸臣嚴嵩和嚴世藩父子。

江西國控回應稱，事件引發關注後，第一時間成立了由紀委牽頭的調查組進行核查處置，網傳朋友圈內容是周劼2019年9月至2020年6月期間在其個人微信朋友圈發布，後被他人截圖轉發。周劼目前已停職。

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公告顯示，經查不動產權證和付款憑證，周劼本人及父母名下共計住房6套、總面積705㎡，在2006年至2022年間先後購得，購入總價654.7556萬元。此外，還有商鋪2個、總面積約82.71㎡、購入總價191.16萬元。其中，貸款253萬元。

江西國控指出，對於其炫耀的某省領導給他遞香煙的事情，經核實並不存在，是周劼出於個人炫耀。周劼發文說喝20萬元一斤的茶葉也是虛榮心所致，調查指出，周劼經常到綠湖豪城某茶葉店喝茶，據店主介紹，該店自營業以來價格最高的茶葉不超過6800元一斤。

周劼本人接受採訪澄清，自己是公司股權管理部行政辦公室的一名普通員工，父親也僅是科級幹部，關於他父親升任副局長一事，「純屬自己吹牛」。他也承認朋友圈的一些言論存在誇大不實的成分。周劼還表示，對於自己的不當言論給單位及其他人造成了不好的影響，感到十分抱歉和後悔。

另外，周劼的母親為南昌長運公司客運五分公司原副經理，2017年退休。周劼大伯為江西省高速集團原黨委委員、工會主席，2012年退休，。二伯為南昌長運公司原職工，2017年退休；三伯為江西省交通設計院原黨委副書記，2021年退休。

不過，內地網民指出，周劼在朋友圈發的領導和吃飯的官員等是真有其人，呼籲官方徹查其背後家族和江西國控，更稱他們一家三口都是公職還有六套房，「一家人都在交通系統公職工作」事有蹊蹺。

官媒批：一查到底，才能依法維護社會公平正義

人民網評論指出，周劼朋友圈截圖內容歸納有三點，一是炫父，周劼宣稱，「父親的副局長沒問題了」「省廳人事處的人剛打了電話給我爸」；二是炫富，喝的白毫銀針20萬一斤，戴歐米茄手錶、繫LV皮帶；三是炫背景，多次發表「和單位的一把手吃飯」「我辦公室主任怕我吹空調冷，幫我加擋風板」等言論。

人民網批評，這種愚蠢而又帶有挑釁意味的行為，讓他的「權力家族」進入公共視野。「那麼問題來了，周劼所標榜的權力遊戲是否屬實？是什麼支撐著他的霸氣、財氣和土豪氣？那種予取予求、權力通吃的場景有幾分真實？」

《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片在內地爆紅，網民對比二舅和周劼，稱二舅讓人感受到精神飽滿，周劼讓人感受到世界的不公平。（影片截圖）

人民網指出，有網友核實發現，周劼在朋友圈提到的官場中人大都能對上號，這也說明周劼所言恐怕不是簡單的賣弄和吹牛。「查一查他的三伯、大伯什麼來頭？查一查10套房哪來的錢買的？查一查20萬一斤的茶都是誰喝的？查一查他所拼接的權力網都有哪些大魚？」否則無法平息眾怒。

人民網批評，周劼的凡爾賽（不經意炫富）製造社會矛盾，讓很多人產生不公平感和被剝奪感。只有一查到底，才能依法維護社會公平正義。

網民點睇：

是不是應該查查六套房怎麼來的？一家都是交通集團領導，哪裡正常？

這是家族世襲了國資系統的鐵飯碗？公務員可以買得起這麼多房子。

大義滅親的反腐鬥士，群眾感謝你。能不能順便公布家族資產明細。

二舅治好了我的精神內耗，周劼讓我感受到世界的參差。

