歷史驚人相似　佩洛西訪台形同中美版「古巴導彈危機」

坦率說，佩洛西這次訪問台灣居心叵測，她就是想通過打臉中國的方式，給她的棺材蓋上再刷一層「反共」「挺台」的油漆。如果佩洛西的專機在台灣降落，只要它降落了，不管以什麼理由和藉口，如果最後什麼事沒有發生，或者中國的反應是大家之前熟悉的套路，那麼佩洛西的目的就達到了，中國以後也就不要再在這個問題上說什麼了，因為以後就是說再多硬話，也不會有人信了。

如果這種事情發生，不光美西方會嘲笑中方在台灣問題上的紅線是橡皮筋做的，估計中國內部不少人也會這樣認為，這些年想在這個問題上立的規矩，國家的臉面尊嚴，以及這些年努力想要建立的神武威儀，都會隨着佩洛西專機起落被一風吹散，大家就是嘴上不說心裏也自有主見，效尤者以後必將絡繹不絕。

美國總統拜登表示，軍方認為佩洛西訪台不是一個好主意。(AP Photo/Susan Walsh)

反之，不管中國採取什麼手段，只要佩洛西這次不到台灣，或者她如果去了中國敢對美台玩票大的，比如動武，那這一巴掌反過來就結結實實地打在了美國臉上，打在了佩洛西臉上，美國人色厲膽薄的「紙老虎」帽子就戴上摘不掉了。在這個問題上，這個規矩，從此就被中國在台灣這個地方立起來了，中國在這個問題上的紅線，就真的是一條帶火帶電的高壓線了。

如果是這種情況發生，這將是中美圍繞台灣問題鬥爭中國取得的一次巨大外交勝利，是中美鬥爭的一個歷史性拐點，不僅中國人精神會為之一振，其它那些一貫被美國欺負、這些年中國正努力爭取團結的國家，也會覺得中國不一樣，覺得中國就是有那個與美鬥爭的魄力，有做老大哥的脾性，會自覺向中國靠攏團結。以後不管美歐也好，日本也罷，再在這個問題上玩火，也得掂量掂量自己的份量。

這件事的情況，有點像當年的古巴導彈危機或對越戰爭。那兩場衝突，在當時看，不過是兩場危機，但歷史地看，前者卻檢驗出了美蘇兩國政府當時的智慧與膽略高低，後者則檢驗出了前蘇聯對「盟友」的塑料承諾是多麼脆弱，蘇聯的臉被打得啪啪的。看透了國際政治風雲鬥爭本質的基辛格後來就撰文說，蘇聯在這兩件事上的退卻，在當時看好像沒什麼，但是它們卻構成了歷史的拐點，埋下了這個帝國崩潰的伏筆。

現實就是歷史的投影，基辛格的判斷同樣適用於這次，只是這次誰會扮演前蘇聯的角色？是美國還是中國？

這件事現在就是這麼尖鋭，中美都有各自的政治正確，對雙方來說都已經沒有退路。旁觀者清，土耳其有媒體就稱中美這次是在玩一個膽小鬼遊戲，誰先眨眼誰就輸了，而且會輸得很徹底。所以，這次中美對峙，不管誰單方面退了，事後給再多解釋和理由往回圓，都是圓不回的，退了就是輸了。

這是對中美成色的一次歷史性檢驗，到底結果會怎麼，端看事態發展，是騾子是馬，這次都要拉出來遛遛了。歷史上有很多事，事後想來都非常遺憾，但是它們都令人遺憾的發生了。