趙春山：習拜通話已化解佩洛西訪台可能引發的極端衝突

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西）亞洲行期間會否到訪台灣仍然「待定」，中美關係、台海局勢連日來高度緊張。

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受傳媒訪問時表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）28日的通話中，強調了雙方要建立常態溝通避免誤判，「應該已經化解佩洛西可能帶來的極端衝突。」



美國眾議院議長佩洛西亞洲行期間會否到訪台灣仍然「待定」。（AP）

趙春山表示，美國對佩洛西訪台一事意見分歧，共和黨支持，因為想給拜登好看。而大陸方面的態度很簡單，包括外交部與軍方都很強硬。但無論北京領導核心或白宮，在習拜通話前都沒給出明顯的表態。

趙春山指出，中美雙方很有可能在這件事情上，讓那些鷹派、極端的聲音盡量去發洩、釋放，事實上中美兩方面早就有在做危機管控。「佩洛西最早4月說要訪台，到現在這段期間中美雙方決策者不可能不對這事情做準備，否則就不可能有這次習拜2小時17分鐘的通話。」

趙春山稱，由此可見，這就是在玩一場「戰爭邊緣遊戲」，卻不會真的進入到戰爭或軍事衝突。「不過，這場遊戲不是拜登與習近平在玩，而是讓雙方底下的鷹派玩，『大家都出出氣』。」

趙春山認為，習拜通話應該已經化解佩洛西可能帶來的極端衝突。（資料圖片）

趙春山預料，「在這個情況下，佩洛西就算來台灣了，對大局也沒有影響，因為這次習拜通話中最重要的共識，就是雙方要建立常態性的溝通管道來避免誤判，而波洛西就是第一個考題。」

而至於台灣的蔡英文總統對今次佩洛西可能訪台一事表現地相當低調，趙春山認為，因為佩洛西很可能不會來，「美國方面很可能有給蔡政府一些訊息，而且即使來了，美國也可能請蔡政府不要高調。」